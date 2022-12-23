普丁稱期盼俄烏衝突告終 慘遭白宮打臉

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）22日表示，俄羅斯希望能儘快結束其在烏克蘭的特別軍事行動，而這勢必會需要透過外交途徑來達成。不過普丁的說法遭到美國白宮的發言人駁斥，認為普丁完全沒有表現出談判意願。

普丁22日在記者會上表示，俄國無意強化這場軍事衝突，相反地，他們期望能終結這場戰爭。他更重申，敵對行動升溫將會造成不成比例的損失，因此所有武裝衝突都必須透過外交途徑的談判才能結束，處於衝突狀態的一方遲早必須坐下來進行協商，普丁最後強調，俄國從未放棄過這一可能性。

俄羅斯數度強調其對於談判抱持開放態度，並堅稱是烏克蘭拒絕談判，不過烏克蘭則表示，俄羅斯必須先停止攻擊行動並交還其占領的區域，雙方才能展開談判，烏國也質疑，俄羅斯此舉是在一連串失勢後為自己爭取時間。

白宮發言人柯比（John Kirby）也於同日針對普丁的發言做出了反擊，強調普丁完全沒有表現出談判意願，且實際情況恰恰相反，普丁在陸上及空中所進行的每一次行動，都證明其欲對烏克蘭人民施加暴力，並且持續升級戰事。柯比也重申，美國總統拜登（Joe Biden）對於和普丁舉行會談一事相當開放，不過前提是普丁必須先展現出對於談判的認真態度。

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