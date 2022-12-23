特斯拉大甩賣 股價狂崩 恐創最慘單月表現

通膨壓力攀升使車市陷入疲軟，特斯拉（Tesla）為刺激需求因而祭出年末優惠，然而此舉反而引發投資人對於需求的擔憂，復以特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近期將注意力轉向推特（Twitter），22日，特斯拉股票拋售潮加劇，股價下挫近9%，若情況持續惡化，恐會創下有史以來最大單月跌幅。

特斯拉於本月初公布，將會針對在美國交車的Model 3和Model Y兩大車型提供3,750美元的折扣，不過根據特斯拉22日在官網上公布的價格，該公司已將折扣拉高了一倍，針對今年內交車的Model 3和Model Y，將會在美國提供7,500美元的折扣，在加拿大則是提供5,000美元的折扣。此外，也會提供前1萬英里免費充電的服務。

投資人擔憂特斯拉已經面臨需求減弱的跡象，加上馬斯克為收購推特已二度出售特斯拉票，加劇投資人對於馬斯克分心的疑慮，使特斯拉股票的賣壓湧現， 22日股價重挫12.22美元，跌幅8.88%，收報125.35美元，跌至2020年9月以來的最低。本月截至目前為止，特斯拉股價已下挫36%，若頹勢延續，恐會創下最大單月跌幅。

特斯拉曾於10月表示，由於交車的物流問仍存，預估第四季交車量成長率將低於50%，無法達到今年的交車目標，至於外界擔憂的需求問題，馬斯克當時表示第四季需求良好，並預期在可見的未來將會賣出特斯拉製造的每一輛車。不過特斯拉22日大幅調高折扣，意味著亟欲在季末前提高銷售額，仍然引發投資人的疑慮。

由於通膨壓力仍大，消費者支出放緩，多位分析師預期特斯拉的需求也會隨之下降，因而陸續調降特斯拉目標價，摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師瓊納斯（Adam Jonas）將特斯拉目標價格從350美元調降至330美元，而EvercoreISI的分析師麥克納利（Chris McNally）則是將特斯拉的目標價從300美元下修至200美元。

延伸閱讀

升息憂慮再襲 美股面色鐵青 費半瀉4%

特斯拉 傳下季再裁員

特斯拉拚增美國產量 傳朱曉彤赴美助拳

特斯拉空軍 暴賺150億美元

不只推特！分析師曝特斯拉還有1大難關