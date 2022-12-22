升息憂慮再襲 美股面色鐵青 費半瀉4%

美國經濟數據顯示就業市場依舊強健，使投資人擔憂聯準會的緊縮政策將維持更久，華爾街股市22日開低後震盪走低，道瓊工業指數盤中一度下殺803點，跌破33,000點關卡，直至尾盤時跌幅縮窄。特斯拉和美光陸續拋出裁員震撼彈後，科技股與半導體類股22日賣壓湧現，拖累那斯達克指數與費城半導體指數重挫。

道瓊工業指數終場收跌348.99點或1.05%，以33,027.49點作收；標普500指數下跌56.05點或1.45%，收3,822.39點；那斯達克指數挫跌233.25點或2.18%，收10,476.12點；費城半導體指數崩跌111.17點或4.20%，收2,533.33點。

數據方面，美國初次申領失業救濟金人數報21.6萬，雖然較前次的數據攀升，但仍低於預期的22.2萬，且仍然接近歷史低點，反映美國勞動力市場仍未出現明顯的放緩跡象，市場憂慮此情況恐會影響通膨走向，促使聯準會持續收緊貨幣政策。

另外，美國商務部22 日公布數據顯示，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率的終值為3.2%，較先前的修正值2.9%與初值2.6%更為強勁，顯示美國經濟的成長力道雖然較去年同期疲弱，但仍未陷入衰退，不過也加劇投資人對於聯準會鷹派立場的擔憂。

個股方面，在車市需求減緩之際，特斯拉宣布在美國和加拿大兩地對本月交車的Model 3以及Model Y兩款電動車提供折扣，此舉使投資人擔憂通膨壓力與馬斯克的爭議可能已影響到市場對於特斯拉的需求，該公司股價22日重挫12.22美元，跌幅8.88%，收報125.35美元。

美光21日公布悲觀的前景預測，並且宣布裁員、削減資本支出，使半導體類股22日灰頭土臉，美光下挫1.76美元，跌幅3.44%，收報49.43美元；科林研發重挫8.65%至409.11美元；應材崩跌7.84%，收報97.60美元；輝達下殺7.04%，收在153.39美元；超微也大跌5.64%，以63.86美元作收。

主要科技股22日也全面收黑，亞馬遜挫跌2.98美元，或3.43%，收報83.7美元；微軟下滑6.24美元，或2.55%，收報238.19美元；蘋果下挫3.22美元，或2.38%，收132.23美元；Google下跌1.99 美元，跌幅2.21%，收88.26美元；Meta挫跌2.64美元，或2.20%，以117.12美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR下滑1.86美元，跌幅2.41%，收在75.28美元；日月光ADR下跌0.15美元，跌幅2.30%，收報6.36美元；聯電ADR則挫跌0.18美元，跌幅2.58%，收6.80美元。

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