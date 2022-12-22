特斯拉盼拉高美國產量 傳朱曉彤赴美救援

路透社21日援引知情人士報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）已將其大中華區總裁朱曉彤調往美國，讓其幫助特斯拉加州及德州工廠解決生產問題，此舉引發特斯拉內部猜疑，馬斯克（Elon Musk）是否有意培養朱曉彤，讓其擔任更重要的角色。

朱曉彤於2014年加入特斯拉，擔任特斯拉中國超級充電站項目總監，近期則負責特斯拉的亞太業務。路透社21日引述兩位消息人士報導，朱曉彤已和一個團隊一起前往特斯拉在美的加州和德州工廠，並且展開相關工作，且團隊中也包含上海超級工廠的生產製造高級總監宋鋼。

特斯拉德州廠為跨界休旅車Model Y的生產重鎮，特斯拉近期正致力於拉高該車型的產量，且電動貨卡Cybertruck未來也會在此生產。

本月稍早曾傳出朱曉彤將接棒馬斯克，出任特斯拉全球執行長的職務，不過後來遭到特斯拉內部人士間接否認此事。據陸媒報導，朱曉彤之所以受到欽點，乃是因為今年3月至4月上海封城期間，特斯拉上海廠的生產一度停擺，後續復工時，朱曉彤為解決用工等問題，曾在工廠的車間裡睡了兩個月之久，最終成功帶動上海廠恢復產能，該廠的交付量更在11月突破十萬輛，刷新月度紀錄。

另有外媒於本月報導指出，朱曉彤受命協助管理德州工廠，不過兩位知情人士向路透社透露，特斯拉內部同事認為朱曉彤有望在特斯拉擔任更高級別的職位。

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