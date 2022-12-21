美光財報疲軟 宣布裁員10%、停發獎金

半導體大廠美光（Micron）於21日公布上季財報，並同時宣布明年將裁撤約10%的員工，拖累該公司股價在盤後交易中下挫逾1%。

美光於21日盤後公布其2023財年第一季（截至11月30日）的財報，季度營收年減47%至40.9億美元，遜於分析師預期的41.1億美元，調整後每股盈餘則為0.04美元，高於預估的0.01美元。美光預測2023財年第二季的營收為38億美元，高於分析師預期的37.5億美元，預估每股虧損62美分，大幅高於分析師預測的30美分。

根據美光向美國證券交易委員會提交的文件，截至今年9月為止，該公司約有4.8萬名員工，然而，由於科技產業目前面臨重重挑戰，美光將會在2023年展開重組，預計會透過自請離職和裁員等方式，將員工人數減少10%，並且會暫停發放獎金。

由於全球通膨壓力仍存，各國央行拉高利率，加上地緣政治緊張、中國防疫措施等，種種原因導致企業和消費者撙節開支，衝擊筆記型電腦和智慧型手機市場，進而影響晶片製造商的業務，美光21日宣布將其2023財年的資本支出下調到70億至75億美元，並預計在2024財年大幅削減資本支出。

美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，在過去幾個月內已看到需求急遽下降，然而庫存水位仍過高，在邁入2023財年時便已發現，市場的供應與需求嚴重不匹配，預期美光的盈利能力將會持續面臨挑戰。

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