企業財報傳佳音 美股收高 道瓊飆526點

美國12月消費者信心指數攀升，加上Nike公布亮眼財報，使投資人期待在經濟衰退之際，企業收益仍優於預期，華爾街股市21日延續反彈氣勢，四大指數終場收高。

道瓊工業指數勁揚526.74點或1.60%，收33,376.48點；標普500指數上漲56.82點或1.49%，收3,878.44點；那斯達克指數上漲162.26點或1.54%，收10,709.37點；費城半導體指數揚升60.86點或2.36%，收2,644.50點。

Nike和聯邦快遞（FedEx）皆於20日盤後公布財報， Nike不僅上季業績優於分析師預期，且看好全財年營收增長，激勵股價飆漲12.18%，而聯邦快遞雖獲利和營收雙雙下滑，但積極欲削減成本，因此也帶動股價上揚 3.43%，使近來低迷的美股獲得提振。

數據方面，美國房地產經紀人協會（National Association of Realtors, NAR）於21 日公布數據顯示，美國11月成屋銷售折合年率報409萬戶，月減7.7%，已連續10個月下滑，持續下創史上最長的連降月數，反映出抵押貸款利率攀升後需求下降。

另外，美國經濟評議會（Conference Board）周三（22 日）公布的最新數據顯示，美國12月消費者信心指數報108.3，優於預期的101以及修正後前值101.4，躍升至今年4月以來的最高。消費者對未來12個月的通膨預期則是從11月的7.1%下滑至6.7%，創下去年9月以來的新低。

美國10年期公債殖利率在昨日升破3.7%後回落，周三報3.67%，2年期美債殖利率則下滑約4個基點至4.21%，帶動主要科技股勁揚，蘋果上漲3.15美元，漲幅2.38%，收報135.45美元；Meta揚升2.67美元，漲幅2.28%，收在119.76美元；亞馬遜攀升1.58美元，或1.85%，收在86.77美元； 微軟上漲2.63美元，或1.09%，以244.43美元作收；Google揚升0.62美元，或0.69%，收報90.25美元。

台股ADR方面，台積電ADR攀升1.52美元，或2.01%，以77.14美元作收；日月光ADR 上漲0.22美元，或3.50%，收報6.51美元；聯電ADR揚升0.20美元，或2.95%，以6.98美元作收。

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