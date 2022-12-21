幣圈又一家倒地 挖礦業者Core聲請破產

今年以來加密幣產業一家接著一家倒，挖礦業者Core Scientific周三也聲請破產。該公司雖有正現金流，但不足以償債，希望在破產保護期間繼續挖礦賺錢還債。

過去一年來加密幣行情每況愈下，能源價格一路飆漲，導致耗電量龐大的挖礦產業越來越難做。過去一年來Core股價跌幅超過98％。回顧去年7月Core借殼上市時，公司市值仍有43億美元，如今只剩7,800萬美元。

內情人士透露Core仍保有正現金流，但不足以清償挖礦設備租賃合約的債務，迫使該公司在總部所在地德州聲請破產。

早在今年10月Core就在證交會（SEC）文件中透露，持有普通股的股東最終可能「血本無歸」，除非整體加密幣產業復甦。該公司也在文件中坦言無法償還10月底及11月初到期的債務，表明債權人可以控告債務違約。

Core事業之所以在過去一年急轉直下，是因該公司主要從事比特幣挖礦，但比特幣價格自去年11月的6.9萬美元高點一路下滑，如今價格不到1.7萬美元。除了比特幣價格崩盤之外，挖礦產業競爭激烈再加上能源價格飆漲，皆對Core造成嚴重打擊。

今年7月加密幣放款業者Celsius聲請破產後，又對Core帶來致命一擊，因為Celsius是Core客戶之一，以致Celsius遭法院清算後，Core及一票加密幣業者連帶陷入資金危機。

另一家挖礦業者Greenidge Generation近日提交證交會的文件也透露，該公司正與債權人紐約數位投資集團（NYDIG）洽談7,400萬美元債務重整計畫，並預備向法院聲請破產。

根據Greenidge Generation的提案，該公司將以挖礦設備及其他資產做為條件，請求NYDIG將債務減少6,800萬美元。