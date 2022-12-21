標普全球:陸若完全解封 油價將登121美元

能源專家耶金（Dan Yergin）20日表示，一旦中國完全解封經濟重新開放，他預測油價將觸及每桶121美元。但他也警告，油市籠罩美國聯準會（Fed）決策等三大不確定因素。

標普全球（S&P Global）副董事長耶金周二在美國財經媒體CNBC節目《Street Signs Asia》上指出，「我們設定明年的基本情境是布蘭特原油90美元，但你還是得注意其他情況。」

耶金補充提到油市存在三大變數：Fed決策、中國需求、莫斯科對俄油價格設限的反應。

中國放棄清零政策，過去3周中央與地方政府逐步鬆綁嚴格的防疫限制。標普最近預測，全球最大石油進口國中國明年的原油需求，將達每日1,570萬桶，比今年多出約70萬桶。

面對歐盟對俄羅斯出口原油施以限價制裁，俄國總統普丁會做何因應，還有Fed升息不見鬆手，也都是要考量的因素。

耶金表示，「如果中國熬過新冠疫情，你可期待油市需求暴增，」那將是「一大助力」，加上油氣欠缺投資帶來的壓力，油價料被推高到每桶121美元，這逼近俄羅斯入侵烏克蘭後於3月創下的高點。

但要是經濟衰退，耶金說油價反而會跌至每桶70美元。美國原油庫存降幅大於預期下，周三國際油價上漲逾1％，布蘭特期油來到每桶80.92美元，紐約西德州中級原油期貨漲至77.03美元。

繼12月初拍板將俄國海運原油價格限定在每桶60美元後，歐盟成員國能源部長19日敲定，天然氣價格上限設在每兆瓦時（MWh）180歐元。不過歐盟執委會也警告，萬一該措施「風險大於益處」會叫停。

耶金指出，他認為近來實施的天然氣價格設限「可能奏效」。他說，俄羅斯對歐洲「斷氣」，加上歐洲與亞洲爭搶液化天然氣（LNG），入冬後天然氣價格勢必進一步上漲，因而祭限價措施因應。

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