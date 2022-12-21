不只推特！分析師曝特斯拉還有1大難關

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）自收購推特（Twitter）以來數度惹議，拖累特斯拉股價持續下挫，富國銀行分析師蘭根（Colin Langan）對此指出，特斯拉股價暴跌不僅僅是推特風波所致，背後還有更重要的原因。

蘭根在財經節目中表示，特斯拉在中國的表現堪憂，他認為中國目前已端出越來越多的電動車激勵措施，然而特斯拉的銷售額並未增加，更令人憂心的是，若這僅是需求疲軟的開始，他擔心未來是否會在美國和歐洲等地也看到類似的情形，而這才是機構投資人最關心的問題。

自馬斯克10月完成推特收購案以來，其強硬作風引發了諸多批評，更導致特斯拉投資人質疑馬斯克將過多心力置於推特上，進而拖累特斯拉股價跌勢不止，特斯拉股價已經較去年11月的峰值下滑了67%，單單本月迄今便已下挫26%。

蘭根補充指出，他們認為馬斯克可以同時處理多項任務，因此推特的爭議並非機構投資者最擔心的，但他也認同，投資人對於推特的擔憂經常出現在新聞媒體上，確實可能會損害品牌形象。至於特斯拉的評級，蘭根將其維持在中立評級（Equal Weight），他認為投資人可以持續關注馬斯克與推特的情況。

其他分析師則紛紛下調對於特斯拉的評級或目標價。高盛分析師德蘭尼（Mark Delaney）上周將特斯拉的目標價從305美元下調至235 美元，同時也調整了他對於特斯拉第四季交車量的預估，從44萬輛下修至42萬輛。

投資機構Oppenheimer的分析師羅施（Colin Rusch）將特斯拉評等下修至「與大盤持平」，而EvercoreISI的分析師麥克納利（Chris McNally）則是將特斯拉的目標價從300美元下修至200美元。

由於推特的風波越演越烈，馬斯克19日發文詢問網友他是否應辭去推特執行長一職，該貼文吸引逾1,700萬名網友留言，最終結果顯示，57.5%的網友支持他卸任。不過他當日稍晚在推文回應道，推特需要的並非僅僅一位執行長，而是一個能讓推特維持活力的人，最後更直言，「沒有繼任者」。

美國財經媒體《CNBC》20日引述消息人士報導，早在馬斯克進行網路投票前，他便一直積極地在為推特尋找新的執行長，不過詳細的人選與時間點目前都仍未有進一步消息。

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