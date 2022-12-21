世足冠軍國的經濟悲歌 阿根廷為何哭泣？

阿根廷太陽神軍團在超級英雄梅西（Lionel Messi）帶領下，不負全球球迷的期盼，18日在2022世界盃足球賽PK殊死戰成功踢倒法國，相隔36年後再奪大力金盃。 阿根廷舉國振奮，當局日前宣布比賽期間不用上班，國人瘋狂慶祝情緒持續高漲，根據阿根廷國民報（La Nación）報導，當局應景宣布當地時間20日舉國放假一天歡慶，通膨率直逼3位數的經濟危機煩憂，也得以暫時拋諸九霄雲外。

然而，「煙花易逝，通膨長存」，這場世界級的勝利帶來的振奮恐怕一如煙火，綻放過後終究只是世足史上一筆輝煌的紀錄而已，高通膨所帶來的經濟危機卻真真實實扎在心頭，每天提醒著阿根廷人民生活煎熬的事實。

阿根廷稱霸2022世界盃足球賽後，太陽神軍團情緒高漲沸騰。圖／美聯社 數十萬民眾湧入首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的街頭慶祝、吶喊和跳舞。圖／美聯社

世足成逃避通膨的精神鴉片

阿根廷人傾盡積蓄也要親臨現場感受榮耀時刻

如果通膨是使得阿根廷人生活難以喘息的毒藥，那麼世界盃足球賽或許是讓他們得以暫時脫離現實的「精神鴉片」，國家隊的戰況是近期多數阿根廷人心中不能再大的大事，阿根廷距離波斯灣卡達超過13,000公里，然而前往卡達觀賽的國家人口組成，阿根廷卻是名列前茅，在半決賽與決賽期間，仍有數萬人不惜傾盡多年積蓄，也要到親臨現場感受阿根廷的榮耀。

阿根廷奪冠後，數十萬民眾湧入首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的街頭慶祝、吶喊和跳舞，首都地標－方尖碑周邊地區迅速擠滿人潮，可謂萬人空巷。帶著兒子上街慶祝的費倫茲（Henrique Ferenz）指出，「難以置信，我高興到無法言語，這讓我想起1986年，當時在傳奇球星馬拉度納（Diego Armando Maradon）帶領下封王，再想到我們國家當前的經濟處境，這一冠來得正是時候。」

由於貶勢看不到盡頭，民眾不敢存款，就怕錢越放越薄。通膨高漲令披索陷入持續貶值的困境，許多阿根廷人紛紛將手上的比索兌換成美元，以便未來可以換回更多披索，變相地透過通膨來讓自己的債務減值。圖／美聯社

停滯性通膨難解

阿根廷已經沒有「物價概念」

高通膨是阿根廷長久以來揮之不去的噩夢，貨幣政策有嚴重漏洞、政府財政支出無力推動經濟、加上保護主義起不了作用影響甚鉅，其中政府對於印鈔的依賴更令通膨不降反升。在金融危機之後，該國M2增速僅有少數月份低於30％，2021年第四季甚至逼近70％，超高貨幣發行量導致流動性浮濫。

隨著新冠疫情、俄烏戰爭導致通膨蔓延全球，原物料價及能源價格居高不下，使得阿根廷原本已經相當嚴重的通膨問題變得更加不堪，民眾更是苦不堪言。根據最新公布的11月通膨率為92.4％，預估全年將逼近100％。今年9月，阿根廷央行延續「暴力升息」步調，一舉激進升息22碼（550個基點）至75％，今年以來累計已將利率提高148碼（3,700個基點），卻仍無法為30年來最嚴峻通膨降溫，瀕臨惡性通膨危機，阿根廷人民陷入「沒人敢存錢」的窘境。

根據外媒報導，在高通膨與美元升值雙面夾擊之下，阿根廷比索貶值幅度一度高達60％，分析師指出，12月份的官方平均匯價估達1美元兌170.11比索，20日匯價更已來到173.62比索，相較2021年底的102.68比索，貶值幅度近逼7成。

由於貶勢看不到盡頭，民眾不敢存款，就怕錢越放越薄。通膨高漲令披索陷入持續貶值的困境，許多阿根廷人紛紛將手上的比索兌換成美元，以便未來可以換回更多披索，變相地透過通膨來讓自己的債務減值。

此外，以物易物已然成為阿根廷人民生活重要的一環，農民瘋狂囤積大豆，民眾買物資抗通膨，因為售價10元的衛生紙，幾天後可能變成15元或更高價。披索已經是一種幾乎沒有價值的貨幣，南美人更形容為Rubbish（垃圾），《紐約時報》直言阿根廷人已經沒有物價概念。

雖然阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）的左派政府一直試圖穩定匯率與經濟，包括祭出對農產品出口課徵關稅的管制措施，但效果不彰，批評者認為，相關保護主義只是讓阿根廷經濟問題更加惡化。

據統計，阿根廷有將近四成的民眾生活在貧窮線以下，在本屆世足賽開踢前，在通膨飛漲、經濟衰退的籠罩下，全國社會瀰漫著挫敗低迷的氛圍。圖／美聯社

42％阿根廷國民赤貧

遠高於5年前的28％ 政府信用早已全失

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯是全球封城最久的城市之一，即便在今年解封之後，國內就業機會有所回溫，失業率相對下降，但在面對國內通膨持續惡化之下，許多員工薪水趕不上通膨升溫的速度，人民消費力如死水一般難以支撐經濟活絡，窮人如雪球般越滾越多。

據統計，阿根廷有將近四成的民眾生活在貧窮線以下，在本屆世足賽開踢前，在通膨飛漲、經濟衰退的籠罩下，全國社會瀰漫著挫敗低迷的氛圍。

奪冠確實可讓阿根廷民眾暫時忘卻當前的經濟煩惱，也在首都慶祝封王的羅培茲（Angelica Lopez）指出，「我們是冠軍，全世界今天都是滿滿的阿根廷，我太開心了，無法描述我現在的心情。」世足賽封王雖未必能對經濟帶來實質的助益，卻是可以振奮人心，並讓民眾對未來政經局面帶來一股新希望。

目前，該國有約42％的人過著貧窮的日子，遠高於五年前的28％，政府信用早已全失。

據阿根廷國民報報導，阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）8日宣布2023年1月1日起，將個人所得稅徵稅門檻提升至40.4萬比索，調整後該稅目納稅人數預計將低於60萬人，佔該國政是就業人員比例也降至10％以下。馬薩表示，這將有助提高人民收入與消費力，並降低勞工階層的負擔。

事實上，阿根廷11月1日起才將徵稅門檻從28.07萬比索提升至33萬比索。

阿根廷明年10月將舉行大選，執政的左派政府將面臨重大挑戰，由於民心思變，政見對市場友善的中間偏右政黨明年贏得大選的呼聲頗高。

一名不願具名的阿根廷球迷指出，「也許我們奪冠帶點運氣，卻可能是預告我們國家的政治與經濟是需要大改變。」

阿根廷曾經是資優生

為何成為史上最大債務違約國？

阿根廷過去仰賴穀物及肉類出口，100年前還是全球前幾大經濟強國（ABC三強國之一），1870年～1914年期間，阿根廷經濟成長率平均達6％，是當時經濟增速最快且最持久的國家，國民所得比甚至高過多數歐洲國家，人均收入曾一度高過德法兩國。

1989年，隨著民粹主義政權崛起，頻繁政變加上「國企私有化」、全面對外開放市場、取消進出口限制、推進金融自由化、最大限度對外資開放、改革稅收體制等失誤的政策，阿根廷經濟迅速衰敗，過去的輝煌已然褪去，撕去世界上最發達國家的標籤後，阿根廷退回「發展中國家」，新貼上去的是外債高築與入不敷出的標籤，也是阿根廷的現在進行式。

阿根廷經濟為何崩解？為何深陷停滯性通膨泥淖，經濟學家將其歸咎於民粹政府為鞏固政權，推出「過於慷慨」的社會支出，稽徵稅務卻成效不彰，導致政府入不敷出，只能不斷印鈔弭平財政赤字。

在新冠肺炎的推波助瀾之下，阿根廷成為疫情之下第一個倒下的國家，2020年4月時任阿根廷經濟部長古茲曼（Martín Guzmán）受訪時表示，該國處於「事實違約」狀態，無力償還債務之下只好遞交全面債務重組方案，將總額100億美元公共債務推遲至2021年償還，隨後展開漫長的債務重組談判。

據阿根廷統計局數據顯示，截至2022年第二季，該國外債總額為2,748億美元，但其外匯儲備僅約381億美元，呈現資不抵債的情況。

阿根廷左派政府先後推出一籮筐干預市場政策，包括對富豪加徵新稅、採取物價管控、不准企業裁員、禁止農產品出口與資本管制等等，該國最大的國有銀行前主管梅爾科尼安（Carlos Melconian）指出，因應危機，費南德茲政府採取的干預主義政策，對於刺激投資會帶來反效果，反而不利創造就業。「政府干預政策注定將失敗，沒有人要投資。」

隨之而來的是外資企業撤資潮，包括沃爾瑪、耐吉和地區航空業者南美航空皆相繼撤離阿根廷市場。連本土企業也出走，部分知名大企業選擇轉往烏拉圭，主要原因就是烏拉圭的投資環境剛好是阿根廷的另一個極端：友善的經商環境和穩定的經濟。

35歲、第5次挑戰世界盃，這一次阿根廷「獅王」梅西終於如願舉起代表最高殊榮的大力金盃「大力金盃」。圖／美聯社

世足冠軍自帶神秘力量

大力金杯會是驅動阿根廷經濟的原動力？

英國薩里大學經濟學院博士後研究員梅洛（Marco Mello）9月曾發表論文，分析指出世足冠軍國在奪冠後的兩個季度，會出現至少0.25個百分點的經濟成長幅度，梅洛表示，關鍵在於國際知名度帶動出口成長數據，研究舉例，巴西在贏得2022年世足賽後，該國海外銷售額出現大幅增加的情況。

德國之聲統計歷屆世界盃冠軍國，奪冠當年的經濟成長表現多數優於前後一年。

若這股符合邏輯的神祕力量也一如既往眷顧，阿根廷今年全年及明年初的經濟或許都將有不錯表現。

只是正如本文伊始所言，煙花易逝，熱潮終究也有退潮的一天，德國德卡銀行（DekaBank）經濟學家巴赫（Holger Bahr）則指出，西班牙是2010年度世足冠軍國，然而經濟因此振奮，當時西班牙正遭受主權債務危機及潛在經濟衰退，國內景氣低迷、失業率也衝高。

根據阿根廷最新公布的11月通膨數據高達92.4％，2022全年通膨預估逼近100％，就算世足冠軍的神秘力量加乘效益如期而至，其中的助益恐怕也相對受限。