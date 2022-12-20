特斯拉慘變推特ATM 馬斯克搞砸一手好牌

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）以440億美元（新台幣約1.4兆）完成收購推特，不僅一連串改革招來不少批評，推特能否擺脫虧損仍是未知數，加上馬斯克近來多次拋售本業特斯拉的股票，投資人信心潰散，分析師也決定下調特斯拉的評級，原因正是受到推特混亂的經營狀況衝擊。

綜合外媒報導，知名投資機構Oppenheimer分析師Colin Rusch在周一的最新報告，將特斯拉的評級從優於大盤降至與大盤相同，「雖然特斯拉在電動車與自駕系統上的技術優於同業，但我們無法將特斯拉的經營狀況與馬斯克的個人投資分開。」

Colin Rusch說：「推特的資金需求並不明確，但馬斯克手上能用的工具並不多，且推特近期處在輿論中心，先是暫時封鎖記者的帳戶，引發混亂與客戶的反彈，這讓我們不得不擔心推特的營運狀況。」

更尷尬的是，此事似乎引起特斯拉大股東的不滿，第三大個人股東Leo KoGuan就在推特上呼籲特斯拉應該要任命新的執行長，私人投資機構Wedbush Securities分析師Dan Ives也批評，馬斯克將特斯拉當成推特的ATM，不斷為推特的赤字提供鉅額資金。

特斯拉股價今年以來已經重挫57.5%，比那斯達克指數大盤下跌32.6%還要多出不少，馬斯克也多次出售特斯拉的股票，上周在短短三天內出脫價值達35.8億美元（約新台幣1,096億）的股票，引發市場熱烈討論。

（ 中時新聞網 郭宜欣）

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