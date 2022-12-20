黑田1個MOVE百兆動了 日圓急升藏2後果

日銀（日本央行）總裁黑田東彥意外修改YCC（殖利率曲線控制）政策，引發全球金融市場大震盪！由於向為全球最大債權國的日本，去年海外淨資產增逾400兆日圓（近100兆台幣），隨日圓止貶回彈，資金可能從海外回流本土，並推升美債為首的全球債券殖利率上漲壓力，甚至引發全球經濟衰退風險。

據日本財務省今年5月公布的資料顯示，因日圓走貶、海外資產揚升，至2021年底，包含政府、企業、個人在內的海外資產增加15.8%、約56.15兆日圓，至411.18兆日圓，規模超越2019年末的357兆150億日圓，創下歷史新高，總額高達1249.88兆日圓，為自1991年以來，連續第31年位居全球最大債權國。

由於過去日銀把殖利率目標維持在零附近不變，同時把短期利率維持在負0.1%，產生定錨效應，日圓長期趨貶下，金融資產積極流向海外。

但日銀今（20）日政策聲明卻指，將允許10年期日本公債殖利率上限，由0.25%升至0.5%左右，高於之前波動區間0.25%的上限，導致日圓匯率急升近3%，來到4個月新高，一度至133.43日圓兌1美元，並使日經午盤一度大跌600點左右。

除日本海外資金可能從其他市場撤資、回流本土，引發金融市場劇烈波動，彭博經濟學家也指，日本是全球第3大經濟體，且是目前唯一維持超寬鬆貨幣政策的主要央行，日銀微調政策可能引發強烈後果。

彭博分析，日本投資人持有龐大的外國金融資產若回流本土，將引發全球債券殖利率上漲壓力，由於Fed持續縮減資產負債表，黑田此舉也恐加劇美債流動性問題，進而提高未來現金流動的貼現率。至於經濟衝擊部分，彭博則認為，將加大日本國內通膨壓力，以及全球經濟衰退風險升溫。

（旺得富理財網 李宗莉 ）

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