日銀意外出招 日圓暴漲 亞股巨震

日本央行20日宣布，日本央行維持基準利率不變，不過行長黑田東彥卻意外宣布調整現行殖利率曲線控制（YCC）政策，將日本10年期公債殖利率上限調升至0.5％，全球資金瞬時回防日本，日圓急漲逾2％。

全球市場也隨之震動，包括日經、韓綜、上證指數、恒生指數以及澳洲股市均聞訊急挫， 此外，台股市場亦受波動，大盤大跌逾200點、美股期指跌幅亦擴大。 其中以日經重挫逾2.5％跌幅最深，台股、恒指、澳股跌幅也在1.5％上下區間震盪。

根據周二的政策聲明，日銀現在將允許10年期日本公債殖利率升至0.5%左右，高於之前波動區間0.25%的上限。

根據日本央行最新政策聲明顯示，日銀將允許10年期日債殖利率波動幅度調整至5％，高於先前的0.25％。受此消息帶動，日圓盤中急漲，日股則反向急跌。日圓對美元短線大漲逾2％，截至中午12：00，暫報133.24。日經指數上午11：30後跳水，截至中午12：00下跌2.48％。

全球遭遇高通膨危機，各國央行紛紛跟進美國聯準會升息，但日本仍維持超寬鬆的負利率政策，以支撐經濟發展，是全球唯一保持負利率的主要國家，先前也曾傳出日本政府將趁著明年日本央行總裁黑田東彥任期結束的時間點，大幅調整超寬鬆貨幣政策，但此消息並未得到證實。

日本的超寬鬆政策讓日圓持續走貶，屢創新低，央行在不改變貨幣政策的前提下曾多次進場干預，才稍稍止跌，如今公債殖利率上限調高，日圓也跟著上漲超過2%。

美元兌日圓匯率急速大跌。 圖／截圖自Investing網站

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