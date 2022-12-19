法國裁決App Store濫權 蘋果吞3千萬罰單

法國巴黎商業法庭（Tribunal de Commerce de Paris）於19日做出最新裁決，判定蘋果App Store對法國的應用程式開發商濫用商業條款，因此對蘋果開罰100 萬歐元（折合新台幣約為3,265萬元）。

根據法國競爭、消費及反詐欺總局（Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes）為時多年的調查，發現蘋果的App Store對於法國的應用程式開發商有濫權行為，使後者面對不公平的商業條款，巴黎商業法庭因此對蘋果處以100萬歐元的罰款。

路透社引述法院文件報導指出，考量到歐盟即將出台《數位市場法》（Digital Markets Act），屆時蘋果勢必要調整App Store相關條款，必須讓用戶在iPhone和iPad上安裝App Store以外的第三方應用程式商店，因此巴黎商業法庭認為目前沒有必要命令蘋果對此進行調整。

蘋果發言人對此表示，蘋果是透過App Store來協助各種規模的開發商，讓其能夠與全球各地的用戶分享他們的熱忱與創造力，並在此同時為用戶打造一個安全且值得信賴的管道，他們深信，創新力得以在當前充滿活力與競爭力的市場中持續蓬勃發展，該發言人表示，蘋果將會慎重審視本次的裁決結果。

迄今為止，App Store始終都是應用程式開發商能接觸到用戶的唯一途徑，儘管100萬歐元的罰款與蘋果的營收相比仍微不足道，不過巴黎商業法庭本次的裁決仍有望成為蘋果放寬相關條款的一大壓力。

歐盟的數位市場法已於今年11月1日生效，進入為期六個月的實施初始階段，並且將於2023年5月2日邁入正式施行階段，屆時不僅蘋果將受到規範，其他科技巨頭諸如Google也必須在其安卓上機上提供用戶下載第三方應用程式商店的可能性。

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