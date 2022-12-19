經濟衰退疑慮 美股連四黑 那指挫近1.5%

聯準會在內等全球主要央行仍維持鷹派立場，使投資人擔憂經濟恐陷入衰退，年底反彈的機率更加渺茫，拖累華爾街股市19日開低走低，美債殖利率大幅攀升，科技股應聲下挫，四大指數連續第四個交易日收黑。

道瓊工業指數挫跌162.92點或0.49%，收32,757.54點；標普500指數下滑34.70點或0.90%，收3,817.66點；那斯達克指數下挫159.38點或1.49%，收10,546.03點；費城半導體指數下跌36.24點或1.37%，收2,599.86點。

聯準會於上周上調利率終點預測，並暗示2024年以前不會降息，使市場情緒持續低迷，投資人對於經濟衰退的擔憂加劇，其他主要央行也持續採取鷹派態勢，歐洲央行料將維持升息步調。

日本銀行則預計會在本周會議上保持超寬鬆政策，惟總裁黑田東彥將於明年卸任，日媒18日引述日本政府消息來源報導，岸田政府可能會趁總裁換人之際，修改規定政府和央行職責的聯合聲明，進而調整大規模貨幣寬鬆政策。

此外，歐盟各國能源部長於19日克服歧見，決定從明年2月中旬開始針對天然氣價格設定上限，將原方案的每兆瓦時275歐元限調整至180歐元，盼能藉此限制能源價格的上漲空間。

摩根士丹利分析師威爾森（Michael Wilson）19日發布報告指出，儘管利率和通膨可能已觸頂，然而這恐會是企業盈利能力的警鐘，他認為市場仍未清楚認知到此事，考量到美國近期疲弱的經濟訊號，美股和企業營收都將會面對金融危機以來表現最差的一年，預料股市將會創下新低紀錄。

隨著美國公債殖利率攀升，主要科技股19日盡墨，Meta暴跌4.95美元，跌幅4.14%，收報114.48美元； 亞馬遜重挫2.94美元，跌幅3.35%，收84.92美元；Google下挫1.71美元，或1.88%，以89.15美元作收； 微軟挫跌4.24美元，或1.73%，收報240.45美元；蘋果下跌2.14美元，或1.59%，收在132.37美元。

台股ADR方面，台積電ADR下挫0.20美元， 跌幅0.26%，收76.10美元；日月光ADR挫跌0.05美元，跌幅0.78%，收報6.34美元；聯電ADR下滑0.07美元，跌幅1.01%，以6.89美元作收。

延伸閱讀

美股大震盪 散戶緊握、法人拋售

避免政府關門 美支出法案本周須通過

歐盟天然氣價格上限 2023能源短缺挑戰大

日擬修訂通膨目標 日圓強彈