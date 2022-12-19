歐洲議會國貿團訪台 盼加速雙邊投資協定

外交部長吳釗燮今晚款宴歐洲議會國貿委員會（INTA）官方代表團，外交部深夜發布新聞稿，吳釗燮宴會中舉近日中國限制台灣酒類水產進口為例，強調面對威權主義國家的經濟脅迫，更凸顯深化台歐盟經貿合作的必要與迫切性。

新聞稿指出，國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）致詞時表示，INTA訪團成員這次來台對雙方意義重大，盼有助加速啟動「台歐盟雙邊投資協定」（BIA）談判前置工作，進一步深化台歐雙邊經貿關係。

阿西馬柯波蘿表示，台灣與歐盟都面對威權國家地緣挑戰及貿易遭武器化的處境，歐盟對台灣面對的威脅感同深受。歐洲議會近期高票通過決議案，強調台灣人民有權決定自己的命運，歐盟也正致力完備「反經濟脅迫工具」（ACI），以避免中國限制立陶宛產品進口的經濟脅迫情況再次發生。

新聞稿指出，吳釗燮特別感謝歐洲議會長期支持台灣的自由民主，過去2年共通過25個友台報告及決議案，強烈關切中國對台灣的軍事挑釁、支持台灣與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）及推動供應鏈合作，同時支持台灣參與國際組織等。

吳釗燮表示，歐洲議會一再強調台海和平穩定攸關歐盟利益，並以具體行動展現對台灣的強力支持，政府與人民由衷感謝。

吳釗燮另指出，中國近日禁止進口台灣水產、酒類及飲料產品，過去也曾多次限制澳洲、加拿大、立陶宛及其他歐盟會員國等國家的產品進口，面對威權主義國家以經濟手段脅迫他國，更凸顯深化台歐盟等理念相近夥伴的經貿合作的必要性與迫切性。

吳釗燮強調，俄烏戰爭讓世人看到威權體制合謀，企圖改變以規則為基礎的世界秩序，其侵略行為已嚴重威脅自由、民主、法治與人權等普世價值。

吳釗燮表示，台灣與歐盟站在對抗威權擴張的前線，共同捍衛自由民主，台灣樂願分享對抗威權體制的經驗，並將持續與理念相近夥伴加強合作，共同維護區域和平穩定及自由民主的國際秩序。

近期歐洲議會通過的重要友台決議案包括去年10月「台歐盟政治關係及合作」、今年7月「歐盟印太戰略之貿易及投資面向」及9月「台灣海峽情勢」等，台歐盟在共享價值的基礎上，攜手深化雙邊各項領域的合作關係，共同鞏固民主供應鏈韌性。