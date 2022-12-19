歐盟控Meta線上分類廣告 疑涉壟斷

歐盟19日指控臉書母公司Meta將線上分類廣告業務與臉書社群平台相捆綁，扭曲分類廣告市場競爭，違反歐盟的反托拉斯法規，這是歐盟首次指控Meta濫用市場領導地位。



歐盟執委會指稱，Meta將線上分類廣告業務Facebook Marketplace與社群媒體臉書相互結合，意味著臉書自動向用戶提供Marketplace，不論用戶是否想要。

歐盟執委會副主席維斯塔格（Margrethe Vestager）指出：「歐盟最擔心的是Meta將擁有主導勢力的臉書平台與線上分類廣告服務相捆綁，臉書用戶別無選擇，只能接受Marketplace。」

此外，執委會亦指出，Meta對線上分類廣告對手在旗下臉書或Instagram平台刊登廣告時，施加不公平的交易條款。

Meta遭到競爭對手投訴，稱該公司不公平地將線上分類廣告服務與臉書平台相連結，並且使用非公開的廣告數據，提升Marketplace的優勢。歐盟和英國反托拉斯主管機關在去年對Meta展開調查。

執委會表示，初步調查發現，Meta主導歐盟的社群媒體市場，以及社群媒體裏的線上顯示廣告。

Meta有權在歐盟做出最終裁決之前為公司辯護，透過書面方式，或是要求和歐盟反托拉斯執法官員舉行閉門聽證會。

若是證據顯示Meta違反歐盟的反托拉斯法規，該公司將面臨最高全球年營收10％的罰款。主管機關亦有權下令企業改變業務模式，解決競爭問題。Meta可能解除臉書與Marketplace捆綁，或是允許對手使用線上分類廣告服務的數據。

對此，Meta歐洲、中東和非洲競爭主管蘭姆（Tim Lamb）透過聲明稿表示，「歐盟執委會的主張缺乏事實基礎。Meta將繼續與主管機關合作，證明公司的產品創新有益於消費者和市場競爭。」

回顧Meta與歐盟交手經驗，5年前歐盟審合WhatsApp收購案時，Meta未能提供正確資訊，遭歐盟開罰1.1億歐元。

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