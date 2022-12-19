陸遭蘋果拋棄？這2國成下一個製造重鎮

中國是蘋果iPhone的生產重地，過往約占蘋果全球供應量的一半，但根據《路透社》報導，在中國嚴格防疫封控措施下，蘋果去年對中國製造的依賴程度下降至不到4成，市調機構Counterpoint Research則指出，蘋果分散供應鏈，避免過度依賴中國，印度和越南將漸漸成為下一個製造重鎮。

美國財經媒體報導，Counterpoint Research分析師Ivan Lam和Shenghao Bai說，主要電子產品製造商正加快分散在全球產能的布局，像是蘋果主要合作夥伴富士康，可能將高達30％的產能轉移到印度、越南等地。

Counterpoint分析印度和越南崛起的關鍵，印度擁有龐大的人口和高出生率，成為對終端產品具有吸引力的市場和製造基地，至於越南的勞動力成本則低於中國。

Counterpoint提到，在富士康與和碩帶領下，多家企業已經在印度布局，包括投資工廠、產線、相對先進的製程和人員培訓等，雖然中國短期內不可能直接被取代，但上述這些公司正為擴大在中國以外地區組裝打下基礎。

該份報告稱，截至目前為止，越南已經吸引21家蘋果供應商在當地展開業務；此外，由於iPhone14和iPhone14Plus製造難度大為降低，位在印度的工廠，如今已有可能和中國工廠幾乎同步生產。

在中美晶片大戰越演越烈之際，美國媒體《CNBC》則指出，這些地緣政治動盪促使晶片製造商將生產鏈從中國轉移到鄰國，其中印度和越南可能會受益。以越南為例，其投入數十億美元投資設立研究和教育中心，吸引主要晶片製造商進駐，包括韓廠三星承諾今年將在越南投資33億美元，目標是到2023年7月生產晶片零組件；至於印度也正在成為這些晶片製造商的生產基地，因為它在微處理器、模擬晶片設計等方面擁有越來越多的設計人才。

（中時新聞網 邱怡萱）

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