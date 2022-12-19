馬斯克推特民調出爐 過半要他辭執行長

星期日，馬斯克(Elon Musk)將自己該不該辭去推特(Twitter)執行長一事，交由網 路投票決定，並特別強調會遵守最後結果。結果顯示，多數人希望他別再擔任推特執行長。目前馬斯克還沒有對這個網路投票，做出回應或是說法。

CNN報導，馬斯克所訂的題目是「我是否該辭去推特負責人一職?」選「支持」 就是認為他該辭，選「反對」就是希望他繼續管理推特。投票已經結束，57% 的人投贊成票，43% 的人投反對票，也就是多數人不支持他繼續管理推特。

參與這場網路推票的網友超過 1700萬人，已相當有代表性。馬斯克希望為推特帶來活力，不過他管理推特後，多半都是負面消息，包括大規模裁員、把報導他負面消息的記者推特給關閉，不再允許免費於推特上推廣某些社群媒體平台。

平心而論，推特並不好主持，馬斯克經常表示 Twitter 的財務狀況很糟糕，而且情況並沒有因為斯克完成收購後改善，許多公司已暫停在推特上投放廣告，在廣告商流失後，每年將損失 40 億美元。

馬斯克在回復一條推文時，暗示他對自己的新工作並不滿意。他在推特上寫道：「問題不在於找到一位 CEO，問題在於能否找到一位讓保持活力的 CEO。」

馬斯克為了收購推特，出售了自己手上價值數十億美元的特斯拉股票，這導致特斯拉的股價在過去一個月下跌了 11%。但是在網路投票公佈後，特斯拉股價反而上漲了5%。投資人似乎認為，馬斯克回歸本業是比較好的選擇。

文章來源：Elon Musk voted out as CEO of Twitter by poll he created

（中時新聞網 江飛宇）

馬斯克推特民調 57.5%粉絲認為應辭職

全球首富馬斯克昨天在推特上發起民調，詢問粉絲他是否該辭任推特執行長。今天投票結束後結果顯示，約有57.5%的粉絲認為他應辭職，42.5%則支持他繼續留任。

路透社報導，共有超過1,750萬人參加這場投票。

馬斯克（Elon Musk）昨晚發動民調，詢問粉絲是否贊成他辭去推特（Twitter）負責人一職。他還在貼文中強調：「我將遵守這次民意調查的結果。」

不過，他並未詳細說明，若投票結果顯示他應辭職，那他將在何時卸下職務。

同樣由馬斯克掌舵的電動車製造商特斯拉公司（Tesla Inc）股價已在盤前交易中上漲超過5%。

（中央社）

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