推特防撤離潮 禁用戶推廣臉書、IG帳號

自推特（Twitter）易主後，許多用戶開始轉移至其它社群平台，並在推特帳號中推廣此事，推特近日對此祭出對策，18日在其官方帳號發文指出，未來不再允許用戶在推特上免費推廣其它社群平台的帳號。

自從馬斯克（Elon Musk）接手推特之後，許多廣告商以及用戶慢慢撤離推特，並且積極尋找能替代的社群平台，其中，Mastodon被視為是適合的替代方案，因其同樣支援發布文字、相片、影片、追蹤用戶等功能，因此許多推特用戶開始在其推特帳號的個人資料註記其Mastodon帳號，讓追蹤者得以轉移陣地關注他們。

不過推特注意到此舉後也祭出對策， 推特18日發文指出，「我們意識到到許多用戶在其他社群平台上都很活躍，不過，我們不再允許用戶在推特上免費推廣某些社群平台」，推特在另一則貼文中寫道，將會刪除用於推廣其它社群平台的帳號，遭點名的平台包括Facebook、Instagram、Mastodon。此外，linktr.ee等多連結整合工具也在新規之下遭到禁止。

推特在其網站上寫道，用戶若在發文中推廣其在Facebook、Instagram或Mastodon的帳號，可能會被要求刪除貼文，甚至被暫時鎖定帳號，且發布這些帳號的螢幕截圖也會被視為違反規定。在推特發布新規後，推特共同創辦人暨前執行長多西（Jack Dorsey）周日在其個人帳號發文，直言此舉沒有意義。

除此之外，推特也於近期針對未經同意洩露他人個資（doxxing）的規定進行了更動，並依新規將若干帳號停權。

推特先是於14日將追蹤馬斯克專機動向的帳號@ElonJet停權，15日再鎖定多名記者的推特帳號，包括CNN、紐約時報和華盛頓郵報的記者皆在此列，此舉旋即引發許倡議團體和新以及聞機構的強烈反彈，包括法國、德國、英國及歐盟官員皆譴責推特這項舉動，部分人直指推特是在危害新聞自由，在反彈聲浪席捲之下，推特周六已恢復大多數記者的帳號。

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