日圓反轉要來了？傳日將修改寬鬆政策

共同社18日引述多名日本政府消息來源報導，岸田政府基本上決定，將趁著明年日本央行總裁換人的時間點，修改規定政府和央行職責的聯合聲明，進而修改大規模貨幣寬鬆政策。果真如此的話，日圓匯率也將出現反轉。

這份聯合聲明於2013年公佈，這將是首次修改。該聲明為實現穩定的經濟成長而規定政府和央行職責。聲明中原本表示「盡快實現」2％通膨目標，目前正以更加靈活的方向展開探討。

報導指出，首相岸田文雄將與明年4月9日上任的央行新任總裁磋商後決定。現任總裁黑田東彥近十年來為實現目標而推行大規模貨幣寬鬆政策，聲明的修改可能會發展成修改寬鬆政策。

大規模貨幣寬鬆政策的目的是藉由將利率保持在極低水平來支撐經濟，但近來明顯出現負面影響，比如引發日圓匯率急貶，成為歷史性物價高漲的原因之一等。在歐美央行升息因應高物價下，日本央行仍為了2％通膨目標而堅持大規模貨幣寬鬆政策。

聯合聲明被視為強迫日銀堅持通膨目標。日相岸田利用日本央行總裁換人之機修改聲明，意在擴大央行的選擇範圍。

然而，日本政府與央行依然認為貨幣寬鬆有其必要。他們評估，儘管日本經濟已不再處於通貨緊縮，惟尚未進入物價上漲與薪資調漲的良性循環。

消息人士指出，為避免被市場認為放棄貨幣寬鬆，進而造成日圓匯率飆高與日本公債殖利率急升，2％的通膨目標仍將維持不變。

可能的改變是在聯合聲明中去掉「盡快實現」的表述，或者是修改為在中長期實現2％的通膨目標。聲明中亦將加入，促進加薪為政府一大任務。

黑田東彥已表明不會在明年4月8日任期屆滿後尋求連任，日相岸田已在進行新央行總裁遴選程序。據傳，現任日銀副總裁雨宮正佳（67歲）及前任副總裁中曾宏（69歲）皆為可能人選。

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