流感、新冠疫情肆虐 美國感冒藥缺貨

秋冬季節呼吸道感染病例暴增，加上新冠疫情尚未退燒，令美國家庭對於感冒、咳嗽與退燒止痛藥物需求大增，導致網路與實體商店面臨部分藥品供應短缺情況。

投資機構傑富瑞（Jefferies）分析市調機構尼爾森（Nielsen）數據指出，截至12月3日為止的四周內，美國零售商店咳嗽與感冒藥銷售額較去年同期暴增35％，舒緩喉嚨發炎的噴劑與喉片銷售亦攀升56％。

聯邦政府數據顯示，美國此時正值流感等呼吸道病毒肆虐旺季，相關病例與住院人數激增。此外，新冠感染與入院人數近幾周也持續增加，儘管並不像去年同期那般嚴重。這使得許多染病家庭急於奔走醫院，加劇兒童病房負擔。

部分暢銷品牌藥物早已銷售一空，特別是針對兒童設計的止痛退燒藥。許多人在亞馬遜、連鎖零售藥局CVS Health與Walgreens Boots Alliance等網站買不到藥物，紛紛上社群平台表達不滿。

但零售商與數據追蹤公司表示，儘管需求增加，但整體藥物供應維持穩定。亞馬遜發言人表示，他們正努力補足缺貨藥品庫存，部分咳嗽與感冒產品仍可迅速送達。藥商也表示，工廠將持續生產供貨。

感冒藥NyQuil與DayQuil製造商寶僑（P＆G）發言人表示，他們正面臨「史無前例的呼吸道藥物需求」，將盡全力確保供應無虞。

消費者保健產品協會（CHPA）指出， 小兒呼吸道疾病案例暴增，導致藥局兒童止痛藥缺貨，家長得跑好幾次才買得到藥物。

數據追蹤公司IRI指出，截至12月4日為止的一個月內，在華盛頓州與奧勒岡州部分地區， 咳嗽、感冒、流感與鼻竇炎藥物銷售倍增成長。這些藥物全美銷量較去年同期成長31％。

尼爾森數據顯示，過去一年來美國民眾在咳嗽與感冒藥的花費接近120億美元，較一年前成長近30％。

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