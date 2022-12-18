Fed明年續升息 美國經濟去向受關注

美國聯準會在12月會議一如預期升息2碼後，主席鮑爾展示打擊通膨的決心，表示就算經濟可能走入衰退，明年仍會繼續升息，更令外界憂慮美國經濟情勢。因此美國本周公布多項經濟數據，就被市場用來觀察其經濟走向。

本周最重要的數據，主要集中在23日公布。其中最受關注的是11月個人支出與所得，尤其聯準會最愛用來衡量通膨情勢的個人消費支出（PCE）物價指數。

PCE物價指數在10月份年增6％低於市場預期，並創今年來最低增幅。外界預期該指數11月會年增5.5％，再創今年來最低增幅。至於扣除食物與能源後的核心PCE物價指數11月估計年增4.7％，低於10月的年增5％。

至於11月個人支出與所得，外界預期各自月增0.3％，均明顯低於10月個人支出的月增0.8％和所得的月增0.7％，顯示外界預期美國經濟逐步轉弱和物價仍居高不下，開始影響美國經濟。

另外，11月耐久財訂單也相當重要。10月耐久財訂單月增1％創四個月最大增幅，但外界預期11月增幅會縮小至0.8％。反映企業投資狀況的11月扣除飛機後非國防耐久財訂單，外界預期從10月的月增0.7％縮小至月增0.5％。

同一天公布的11月新屋銷售，雖然10月意外月增7.5％，換算成年率為63.2萬戶，但在聯準會持續升息衝擊買氣下，外界預期11月會月跌5％。

跟房市相關數據，還有20日公布的11月營建許可與房屋開工，和21日公布的11月成屋銷售。

其中反映建商對房市前景看法的營建許可，在10月出現月跌3.3％後，外界預期11月會月跌1.8％，即使跌幅縮小，但顯示建商看法仍不樂觀。至於成屋銷售，在10月份月跌5.9％後，外界預期11月份月跌1.7％連續10個月下跌。