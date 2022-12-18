全球晶片戰！歐洲秘密武器掌半導體命脈

世界各國爭相推動半導體產業製造和研發，美國祭出高額補貼招商的同時，也陸續擴大對大陸的禁令，大陸則向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，2大經濟體衝突升溫；另一方面，日本、歐盟也迎頭趕上半導體投資熱潮，美媒表示，全球半導體競爭逐漸演變成一場戰爭，在瞬息萬變的趨勢中難以預測誰是最終贏家，料還會有新的發展。

美國財經新聞網站《Benzinga》報導，繼10月對大陸祭出全面的半導體禁令後，美國商務部本月15日再度擴大禁令，將長江存儲等36家陸企列入實體清單，而日本與荷蘭也傳將跟進美國，限制對大陸的半導體設備出口，產業巨頭艾司摩爾（ASML）和東京威力科創（Tokyo Electron）料將受影響。

對此，大陸商務部表示將向WTO提出申訴，這是捍衛自身合法權益的必要方式。

市場預估半導體市場上看至少1兆美元的產業，台灣囊括全球90%的市占，為全球半導體產業重心，但因為兩岸緊張局勢加劇，促使美日歐等政府推動半導體產業的投資，以規避潛在供應鏈風險，疫情導致的供應鏈短缺已經顯示情況將多麼糟糕。

歐盟今年稍早宣布將投資430億歐元，以吸引全球晶片廠赴歐投資，其中也包括晶圓代工龍頭台積電，目標是使其不到10%的市占翻倍成長，英特爾、意法半導體和英飛凌等半導體大廠已承諾在歐投資。

報導指出，歐洲擁有一項秘密武器，即全球唯一製造最先進晶片製造設備使用的反射鏡和鏡頭的廠商蔡司（Carl Zeiss SMT），其最重要的客戶之一是艾司摩爾，壟斷全球先進晶圓製造所需的EUV設備，若缺少蔡司光學器件的供應，艾司摩爾便無法生產EUV設備，「可以說歐洲的艾司摩爾和蔡司掌握新時代的鑰匙」。

可即便如此，歐洲大部分晶圓生產據點並非先進製程，僅愛爾蘭一座晶圓廠產出10奈米以下的晶片，且尚未投入營運，這些工廠仍面臨大量資金及人才的挑戰。而透過撒錢補貼招商的美國，雖然簽署了一項里程碑式的法案以振興該國半導體研發和製造，但晶片設計能力和供應規模仍很有限，因此在不斷變化的全球趨勢中，誰能笑到最後還是未知數。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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