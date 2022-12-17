煤王阿達尼 下一步攻再生能源

1990年代印度從計畫經濟轉向市場經濟時，印度首富阿達尼（Gautam Adani）因押注煤礦，讓他迅速累積龐大財富，並成為印度煤王。如今他又看好再生能源將是下一個金脈，透過與政府的結盟合作，希望能在2030年建立全球最大再生能源集團。

當印度政府還在尋求因應氣候變遷進行能源轉型之際，業務遍及港口運輸、能源、農業與國防設備的阿達尼集團，已提出未來十年將對太陽能、風力與其他綠色能源投資700億美元的宏大願景。

自從印度最具影響力的總理莫迪在2014年接掌政權後，現年60歲的阿達尼的財富也跟著水漲船高。外界認為，來自中產階級家庭的他之所以能迅速建立龐大的商業帝國，主要得益於他和莫迪的關係密切與莫迪的政策目標保持一致。

印度智庫觀察研究基金會（Observer Research Foundation）經濟學家薩瑪（Mihir Sharma）指出，與其說阿達尼集團實現了政府政策，不如說它有意願及能力與莫迪政府合作，達成後者認定的優先施政項目。

莫迪擔任總理八年以來，曾多次搭乘阿達尼的私人飛機到印度各地進行宣導。阿達尼財富從那時起到現在，也暴增20倍到1,250億美元。他目前已超越貝佐斯成為全球第三大富豪。

這名印度大亨的商業王國除了涵蓋港口運輸、高速公路與電廠，他還發展無人機與軍事武器，切合政府要把軍事相關出口提高到50億美元的目標。

阿達尼集團的投資觸角並伸向農業，這是莫迪用來獲取農民選票支持的關鍵產業。

在大學讀了兩年就休學的阿達尼，最早在孟買從事鑽石買賣並很快獲利致富，之後他回到家鄉與兄長進行塑膠材料生意，並成立阿達尼貿易公司。

然而他一路走來並非事事順遂，除了大學輟學，他還兩度與死神交手，一次是1998年遭歹徒綁架索取贖金，另一次則是在綁架案的十年後、即是2008年的孟買恐怖攻擊事件，這場驚動全球的恐攻造成195人死亡、近300人受傷。當時他在當地旅館用餐，並看到恐怖分子進入大樓內。然而他在旅館職員協助下逃到地下室躲藏，並僥倖逃過一難。

雖然阿達尼的商業王國最早發跡於煤礦與其他重工業，不過總部位於澳洲的氣候能源金融公司負責人巴克利（Tim Buckley）認為，具有商業頭腦的阿達尼看準再生能源是未來不可逆的趨勢下，再度搭上印度政府推動能源轉型的順風車，並透過政府提供的龐大補貼，全力衝刺太陽能事業。

巴克利不認為阿達尼真的關心氣候科學，不過他卻深諳印度的地緣政治與經濟利益，並把自己定位於為自己與印度解決問題的人。他說「他想要與比爾蓋茲與馬斯克並駕齊驅，他唯一能做的就是成為全球令人尊重的億萬富翁，而不是印度市場的一條大魚。綠色阿達尼是他想要給自己留下來的成就。」

阿達尼的綠色能源計畫不僅限於印度。他在最近還宣布將在摩洛哥投資一項綠色能源計畫，以協助歐洲因應的能源需求。

不過，在同時他也沒有完全放棄化石能源事業。阿達尼集團在2021年12月開始出口澳洲Charmichael礦場的煤炭。另外他在最近還宣布將對一家石化廠投資逾40億美元，內含乙烯裂化以及將天然氣轉化成塑膠等業務。

批評人士指出這些計畫與阿達尼的綠色能源追求背道而馳。不過阿達尼集團解釋在印度進行能源轉型的過渡期間，他們仍有必要繼續提供足夠傳統能源來應付當地需求增加。