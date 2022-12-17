Fed官員接力放鷹 高利率恐到2024年

聯準會（Fed）官員接力放鷹，重申通膨獲控制前升息不會鬆手。紐約聯準銀行總裁威廉斯預估，終端利率會高於Fed最新預測的5.1％；舊金山聯準銀行總裁戴利則說，利率到2024年都居高難下。

威廉斯（John Williams）16日接受美媒專訪指出，美國通膨雖開始降溫，但Fed得讓通膨回到2％目標，如此一來，不排除終端利率比最新預測的5.1％還高。但威廉斯強調，他不認為經濟會因Fed積極緊縮貨幣而步入衰退。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）也呼應威廉斯的看法，她認為高通膨持續的時間恐怕比原先預期還長，市場對通膨情勢過於樂觀。

她並提到，一旦政策利率觸頂後，會維持在這個高檔到2024年，有此想法很合理。但Fed也預測，屆時失業率將回升到4.6％，分析師說那意味會流失150萬份以上工作。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）接受美媒專訪則表示，央行須看到更多證據，證明通膨正往下降，現在的水位還是太高。她也認為利率再往上升有其必要，明年終端利率可能會高過Fed官員的預測中值5.1％。

Fed上周例會雖如預期將升息幅度從3碼縮成2碼，但主席鮑爾仍高唱鷹調，暗示明年不但不降息，利率還將觸及5％高檔，是2007年以來新高。

Fed鐵了心升息，投資人對經濟瀕臨衰退的恐懼反映在美股走勢，上周五三大指數全跌，連續第三個交易日收黑。

道瓊工業指數收跌0.85％，報32,920.46點；標普500指數終場跌1.11％，收在3,852.36 點。那斯達克指數收跌0.97％，以10,705.41點作收。

至於周線也是三大指數盡墨，道指、標指、那指分別周跌1.66％、2.09％和2.72％，連續第二周收黑。

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