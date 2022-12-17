陸企遭列貿易黑名單 美鷹派嗆只是第一步

繼華為、中芯國際之後，美國商務部將大陸記憶體晶片大廠長江存儲列入貿易黑名單，未來將難以取得美系技術、人才與產品，再次遭遇重擊，外界也關注拜登政府對大陸晶片業的後續行動，美國鷹派智庫更喊話，長江存儲列入黑名單應該只是第一步，美國商務部工業與安全局（BIS）應該要積極防範長江存儲繞過此次制裁。

月初才剛傳出，長江存儲能夠量產業界最新的232層NAND快閃記憶體晶片，得以媲美美光、三星及SK海力士等大廠，沒想到月中就遭美國商務部列入黑名單。

上海的半導體諮詢機構ICWise分析師Lifu Wang表示，「長江存儲將面臨研發與生產所需的設備、材料及零件短缺，產線運作將變得相當困難。」

隨著美國持續增加制裁大陸半導體的力道，市場更懷疑大陸是否有能力在沒有美國技術的狀況下突圍，向來呼籲美國對大陸採取強硬手段的智庫China Tech Threat聯合創辦人Roslyn Layton說：「長江存儲列入黑名單應該只是第一步， BIS應該要積極防範長江存儲繞過此次制裁。」

面對美國制裁，大陸官方向WTO提起訴訟，並怒嗆美國的制裁行動是霸凌，違法國際貿易規則，另一方面，BIS經過調查後從未經核實清單上剃除26家大陸實體，得以避免進入貿易黑名單，但仍受到10月初的先進製程出口管制措施限制，豁免的企業包括晶片設備公司北方華創的子公司。

（中時新聞網 郭宜欣）

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