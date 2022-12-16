遛狗心臟病發 泰國44歲長公主傳腦死

泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）在外出遛狗時心臟病發作，失去了意識，報導稱，她不太可能康復，目前長公主透過生命維持器維持，全國祈福畫面曝光。

王宮表示，周三晚間在首都以北的那空拉差島進行軍犬訓練時，帕差拉吉帝雅帕公主因心臟病而失去知覺。被空運到曼谷的一家醫院，她的泰王瓦吉拉隆功不久後也飛到了那裡。雖然王宮昨晚將她的情況描述為 「在一定程度上穩定」。

然而，當地媒體報導說，對公主進行了一個多小時的心肺復甦，但現在「不太可能恢復」，目前公主透過葉克膜（ECMO）維持生命，但醫生今天得出結論，她已經腦死，將永遠不會恢復。

在泰國被稱為「帕公主」，44歲的帕差拉吉帝雅帕是泰王瓦吉拉隆功的長女，也是泰王跟原配的唯一孩子，泰國的王室繼承規則傾向於男性繼承人，但是皇宮還沒有正式宣布繼承人，而帕差拉吉帝雅帕在泰國社會中扮演著重要的禮儀角色，在泰國所有王室成員，都受到嚴厲的誹謗法規保護，每項指控可判處15年監禁。

她曾在英國接受教育，然後在泰國的大學里學習法律和國際關係的本科學位，後來她在紐約康乃爾大學完成了法律碩士學位和博士學位。她曾於2012年擔任泰國駐奧地利特使和常駐聯合國維也納辦事處的代表。

帕差拉吉帝雅帕還在泰國法律系統中擔任過職務，擔任過檢察官，主要負責打擊主要的毒品販運者，去年，她在國王的近身保鏢司令部擔任辦公室主任一職。

文章來源：Prayers in Thailand for king’s hospitalised daughter