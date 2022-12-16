索尼傳砸數十億美元 當台積熊本廠好厝邊

據《日本經濟新聞》（Nikkei）15日報導，日本電子大廠索尼（Sony）正考慮在日本熊本縣（Kumamoto）興建一家新工廠，以生產智慧型手機影像感測器。

據報導，按照索尼規劃，此工廠最快將於2024年破土動工，且最快能在2025財年投入生產。此工廠預計斥資數十億美元。

索尼尚未回應媒體關於此事的提問。報導指出，索尼計畫從台積電位於熊本興建中的工廠取得晶片供應。

（工商時報 鄭勝得）

索尼為台積電熊本廠股東

日經新聞16日報導，日本索尼正考慮投資高達數十億美元，在日本西部熊本地區，興建一座智慧手機所需的影像感測器製造工廠。不過，索尼尚未對此消息有所評論。

日經指出，這座新廠預定將於2024年破土興建，最快2025年4月加入生產行列。不過，由於全球景氣趨緩，需求不如以往，索尼也正在考量如何打造一座最合宜的工廠。

專家學者指出，在新冠疫情2020年爆發後，全球供應鏈就出現斷鏈情況。就半導體而言，為了要解決零組件短缺問題，美國以及日本乾脆把台積電整個搬到自己的國家比較保險。除了怕搶不到晶片外，台海關係緊張也是另一個因素。

目前，台積電正在熊本蓋一家大型晶圓廠，索尼以及汽車零組件大廠電裝（Denso）等一些大型日企，都是這件86億美元投資案的主要股東。日經新聞表示，索尼也有意將從台積電這座即將完工的熊本晶圓廠，採購影像感測器所需的邏輯晶片。

影像感測器，對數位相機以及網路監視器等一些影像電子裝置來說，是不可或缺的重要零組件之一。藉由影像感測器可以強化影像功能，因此也大量應用在包括車輛、醫療以及保安等不同產業上。

（時報資訊 時報編譯柳繼）

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