特斯拉股價狂瀉 老謝:陸電動車威脅馬斯克

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）本周大賣該公司股票，套現35.8億美元（約台幣1,095億元），股價周三（14日）跌到156.8美元、創下逾2年半新低。財信傳媒董事長謝金河15日在臉書發文表示，特斯拉今年跌幅逾六成，要說馬斯克賣股套現，但推特市值不到200億美元，算盤似乎打得不對。他還指出，中國在電動汽車領域已經開始掌握優勢，未來將成為馬斯克的大挑戰。

謝金河指出，美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）以大篇幅報導特斯拉市值跌破5,000億美元，馬斯克也從全球首富寶座跌下來！從特斯拉上市，馬斯克創意無限，他帶動電動車的產業革命，引領世界創新，一直是全球目光焦點。不過人紅是非多，加上馬斯克經常口無遮攔，這一次他併購推特，也為他引來更大風暴，很多大型科技公司都退出推特的廣告，馬斯克也裁掉眾多推特員工。

謝金河提到，最近媒體用了一個斗大標題，擔心「無人駕駛」，來形容特斯拉股價大跌，原來是美國的投資人擔心馬斯克在推特花太多時間，荒廢了特斯拉的本業，推特市值不到200億美元，馬斯克卻眼睜睜看著大市值的特斯拉在蒸發，這個算盤似乎不太對。他補充，馬斯克這兩天出脫特斯拉2,200萬股，套現35.8億美元，又讓特斯拉股價再度往下，盤中最低跌到155.31美元，市值僅剩下4,907.8億美元，今年特斯拉市值最高1.2478兆美元，股價從最高跌下來，跌幅逾六成，這是今年大型科技企業最慘烈的代表之一。

對於吃下推特，謝金河分析，這讓馬斯克更有話語權，但爭議也更大。特斯拉接下來要面臨傳統車廠進入電動車的競爭，過去特斯拉把標準規格的電動車當高價車賣，未來考驗會更大。

謝金河還強調，中國在電動汽車領域慢慢掌握主場優勢，尤其是電池製造商寧德時代，在相同領域已經沒有對手了，另比亞迪售出的電動車已經超越特斯拉，小鵬、理想、蔚來也在發持續展中，未來特斯拉的上海超級工廠恐怕會令人揑把冷汗，這將是馬斯克的大挑戰。

（中時新聞網 于川）

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