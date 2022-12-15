長江存儲等36家中企 遭美列貿易黑名單

據外媒報導，美國政府為擴大對中國晶片產業的打擊力道，15日已將長江存儲在內的36家中國企業列入「實體清單」（Entity List），其中包括21家人工智慧（AI）晶片公司，以及9 家涉嫌支持中國軍事現代化的企業。

美國商務部指出，此舉是為了避免中國取得人工智慧等先進科技，並將其用於從事軍事現代化和侵犯人權等行動。企業被入列商務部「實體清單」後，基本上便無法合法取得美國半導體的製造技術、設計與智財權，美國此舉有望阻擋中國晶片產業的生產潛力。

路透社報導指出，由於美國政府擔憂長江存儲將美國的技術轉移給華為或海康威視，因此該公司長期以來都是拜登政府的目標，被列入黑名單後意味著長江存儲的供應商不得在沒有獲得美國當局的批准下向該公司供應美國商品。

在本次列入名單的36家中企中，有21家被認定與中國國防部門緊密相關，且是從事AI晶片研發、設計、行銷以及販售的主要企業，包含寒武紀科技、中國電子科技集團等，這21家企業預計將會面臨更嚴格的限制。

美國商務部助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）在聲明中寫道，隨著中國軍事部門以及民間部門之間的界線漸漸模糊，美國必須果斷採取行動以保護其國家安全利益，美國在實體清單增列這些中企，旨在推進拜登政府的策略，拒絕讓中國取得先進技術以進行軍事現代化以及侵犯人權的行動。

美國此前已祭出一系列措施，對中國實施晶片出口管制，與此同時，美國國會正準備敲定立法，未來美國政府進行採購時，若產品含有長江存儲、長鑫存儲、中芯國際等企業生產的半導體，政府便不得購買。

針對美國商務部15日的舉動，中國駐華府大使館指出，美國此乃是明目張膽地進行經濟脅迫以及技術領域的霸凌，不僅會破壞中美企業間的正常商業活動，也會威脅到全球供應鏈穩定，中方也強調「將堅決維護中國企業和機構的合法權益」。

美國的晶片出口限制措施早前已引發中國不滿，中方於本月12日針對此事向世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱WTO）提出了貿易爭端，並且強調，美國的舉動已然違反貿易原則。

不過商務部周四的公告對北京而言並不全然是壞消息，美國政府經過實地考察後，已將藥明生物的子公司以及其餘26家中企從「未經核實清單」中刪除。

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