Fed鷹爪襲來 道瓊狂瀉764點 那指崩3.2%

聯準會12月的決議澆熄市場對於明年降息的期待，加上最新數據顯示，美國11月零售銷售降幅超過預期，市場擔憂聯準會升息步調恐會讓經濟陷入衰退，華爾街股市15日開低走低，四大指數盡墨。

道瓊工業指數重挫764.13點，或2.25%，以33,202.22點作收，寫下9月13日以來的最大單日跌幅；標準500指數挫跌99.57點，或2.49%，收3,895.75點；那斯達克指數暴跌360.36點，或3.23%，收10,810.53點，標普和那指皆寫下了11月2日以來的最大單日跌幅；費城半導體指數則是崩跌115.86點或4.17%，收2,661.40點。

政經方面，聯準會14日決議再度升息2碼，將聯邦基金利率調升至15年來的最高水平，且2023年預計將持續升息，終點利率料將落在5.1%，直至2024年才會開始降息。

在聯準會宣布升息後，歐洲、英國與瑞士的央行也在15日召開今年最後一次決策會議，三者均宣布調升利率2碼，並暗示未來可能繼續升息，加劇市場對於全球經濟陷入衰退的擔憂。

數據方面，美國商務部15日公布報告顯示，11月零售額下降0.6%，大幅高於經濟學家此前預估的0.3%的降幅，顯示通膨正在對消費市場造成影響。

此外，美國上周首次申領失業救濟金的人數報21.1萬人，略為低於預期的23.2萬人，反映出勞動力市場並未出現顯著的疲弱現象；截至12月8日當周，持續申領人數則升至167.1萬人，高於預期165萬人。

個股方面，主要科技股15日全面收黑，蘋果暴跌6.71美元，跌幅4.69%，收在136.50美元；Meta重挫5.44美元，跌幅4.47%，以116.15美元作收；Google大跌4.11美元，或4.31%，收報91.20美元；亞馬遜下挫3.13美元，或3.42%，收報88.45美元；微軟挫跌8.21美元，或3.19%，以249.01美元作收。

半導體類股也灰頭土臉，美光慘摔4.67%，收報52.04美元；高通崩跌4.17%，收在116.64美元；輝達下挫4.09%，以169.52美元作收；英特爾和超微則分跌下跌3.93%以及3.48%。

台股ADR方面，台積電ADR挫跌1.96美元，跌幅2.46%，收報77.61美元；日月光ADR下滑0.16美元，跌幅2.42%，收報6.46美元；聯電ADR則是下挫0.22美元，或3.05%，以7.00美元作收。

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