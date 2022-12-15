華爾街大空頭曝3大凶險 特斯拉砍至驚悚價

特斯拉執行長馬斯克本周有三天大賣特斯拉股票，套現35.8億美元（約台幣1,095億元），也拖累股價周三（14日）跌到156.8美元、創下逾2年半新低。對此，華爾街大空頭示警，特斯拉只是一家普通的汽車公司，產能超過其銷售能力，預估2023年底特斯拉股價將下殺至23美元。

特斯拉大空頭、GLJ Research 分析師Gordon Johnson接受CNBC訪問時表示，他看到特斯拉幾個危險訊號，包括降價促銷使利潤率大幅下降，以及美國和中國市場交車時間縮短，且在歐洲積壓的訂單似乎也將在本季消失。

Johnson說，儘管特斯拉工廠還沒有完全投產，但已經建立了無法銷售的產能。他進一步指出，特斯拉不是一家科技公司，不該像科技公司那樣定價，預期特斯拉股價將持續面臨市場賣壓。

基於上述理由，Johnson認為，到明（2023）年底，特斯拉股價將砍到23美元。

美國證券交易委員會最新文件顯示，馬斯克又出售特斯拉股票2,200萬股，套現逾35.8億美元。

特斯拉股價周三（14日）下跌2.58％，收在156.8美元，市值也跌破5,000億美元大關，來到4,878億美元，全球市值排名也從第六名摔落到第八名，今年以來跌幅高達55％。

（中時新聞網 吳美觀）

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