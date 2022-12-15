2024年才降息？一文掌握Fed決策6大重點

美國聯準會於14日結束為期兩天的利率決策會議，會後宣布升息2碼（50個基點），將利率調升至15年來的最高水位。下文整理聯準會本次會後釋出的六項重點：

升息步伐放緩

聯準會結束今年最後一次利率決策會議，並於會後宣布升息2碼，將聯邦基金利率拉高至4.25%至4.5%的區間，一如外界預期，為連續四次大幅升息3碼之後，首度減緩升息力道。

慢慢升但升更高

根據聯邦公開市場委員會（FOMC）最新釋出的利率點狀圖，19位決策制定者當中，有17位預估2023年的基準利率將高於5%，其中，有7位委員認為利率將升至5.25%以上，終點利率的中位數預估值為5.1%，高於9月時預測的4.6%。

2024年才開始降息

市場原先預期聯準會將於在2023年下半年開始降息，不過根據利率點狀圖，多數FOMC委員認為2024年才會開始降息，僅有2位委員預估2024年的利率將高於5%，7位預估利率將落在4%至4.25%區間，有5位預估利率將會低於4%。

對於外界認為通膨已觸頂一事，聯準會在聲明中指出，俄烏戰爭以及相關的影響仍然在加劇通膨上行的壓力，聯準會高度關注通膨攀升的風險。鮑爾在會後記者會上強調，歷史經驗強烈警告他們不應過早放寬貨幣政策，在確信通膨穩步下降至2%之前，FOMC並不會考慮降息。

下修2023年經濟成長預測

隨著聯準會進一步調高利率，官員也預估美國經濟將會受到影響。聯準會預估今年的經濟成長率為0.5%，高於前次預估的0.2%，2023年的經濟增長率則下修至0.5%，大幅低於之前預估的1.2%。

調高核心通膨率及失業率預測

通膨方面，聯準會估計今年的核心個人消費支出（PCE）物價指數為4.8%，高於前次預估的4.5%，明年的估值從3.1%上修至3.5%。至於2023年的失業率預測，則是從原本預期的4.4%上調至4.6%。

軟著陸可能性仍存

當被問及軟著陸的可能性是否已消退，鮑爾表示，美國仍有機會避免經濟陷入衰退，雖然聯準會需要將高利率維持更長時間，恐會使經濟軟著陸的機會變小，但若通膨持續降溫，軟著陸仍有實現的可能。

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