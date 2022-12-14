Fed暗示2024年才降息 美股盤中急殺收黑

美國聯準會於13日展開為期兩天的利率決策會議，市場等待決策結果期間，美國股市14日開高走高，不過在聯準會暗示2024年才會降息後，美股盤中大跳水，道瓊工業指數一度重挫逾400點，尾盤跌幅收窄，終場四大指數皆收黑。

道瓊工業指數下跌142.29點，跌幅0.42%，收33,966.35點；標普500指數下挫24.33點，或0.61%，收3,995.32點；那斯達克指數挫跌85.92點，或0.76%，收11,170.89點；費城半導體指數下跌44.26點，或1.57%，收2,777.27點。

聯準會於14日公布利率決策，一如外界預期升息2碼，不過主席鮑爾（Jerome Powell）重申，通膨的壓力仍處於高位，聯準會需要看到更多數據，才會實質地改變其對於通膨的觀點。

根據最新釋出的利率點狀圖，聯準會官員預估這波升息循環的終點利率將落在5.1%，意即5%至5.25%區間，高於聯準會於9月時預測的4.6%，意味著官員們認為2023年會持續升息，直至2024年才會開始降息。

本周為今年最後的超級央行周，繼美國之後，英國、歐洲、菲律賓、瑞士和台灣央行也陸續公布利率決策。其中，英國國家統計局（ONS）於14日公布，英國11月消費者物價指數（CPI）年增10.7%，低於市場預期，市場預期英國央行有望放緩升息步調，15日例會料將升息2碼。

政經方面，英國《金融時報》14日報導，美國商務部最快在本周將長江存儲和其它中資公司列入實體清單，限制其購買美國關鍵零組件。

個股方面，主要科技股14日漲跌互見，蘋果挫跌2.26美元，跌幅1.55%，以143.21美元作收；亞馬遜收跌0.91美元，跌幅0.98%，收報91.58美元；Google下滑0.54美元，或0.56%，收報95.31美元；Meta則逆勢上揚1.44美元，漲幅1.20%，收121.59美元；微軟上漲0.30美元，漲幅0.12%，收在257.22美元。

台積電ADR下挫0.17美元，跌幅0.21%，收報80.34美元；聯電ADR下挫0.04美元，跌幅0.55%，以7.25美元作收；日月光ADR則上漲0.02美元，漲幅0.23%，收6.63美元。

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