爆提款潮 幣安24小時內遭贖回30億美元

區塊鏈分析公司Nansen指全球最大加密幣交易所幣安（Binance）在13日的24個小時內遭投資人贖回30億美元，顯示加密幣接連傳出重大負面消息令投資人十分憂慮。

幣安創辦人趙長鵬14日在推特發文承認13日有贖回情況，但表示贖回金額約11億美元。他說過去也曾發生類似情況，有時候接連幾天出現資金淨流出或淨存入，強調13日贖回金額還不是幣安過去曾被贖回的最高金額。

他表示幣安運作「穩定」以緩和投資人的憂慮。他指出用戶正不斷把資金存回來。雖然預期公司未來幾個月發展會不順遂，但最終能克服各種挑戰。在其發文前，幣安13日暫時停止穩定幣USDC贖回長達8小時以執行「代幣交換」。

Nansen資料顯示，13日稍早時段已出現6月來最大單日贖回金額，其後贖回金額愈來愈大。其分析師舒曼（Andrew Thurman）表示幣安13日被贖回逾30億美元，是因為美國司法部持續調查幣安而令投資人十分緊張。尤其加密幣交易商Jump Crypto，過去幾周從幣安贖回鉅額資金而清空帳戶，加深幣安的散戶與法人等用戶恐慌。

路透12日引述知情者消息報導，幣安涉嫌洗錢而遭美國檢查，檢察官正考慮起訴包括趙長鵬等高層。

Nansen執行長斯瓦尼維克（Alex Svanevik）則認為，即使幣安13日被贖回金額高於正常水準，但跟全球第二大加密幣交易所FTX在11月破產的情況不同，因為後者被贖回數十億美元計資金。他指出幣安目前持有價值約600億美元資產，因此其被贖回的規模只占資產的一小部份。

幣安強調其用戶存放在幣安的資產，全部有一比一的準備金，而且其資本結構是無負債。幣安11月向外界證明其準備金比率是101％，高於用戶存入的總金額。

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