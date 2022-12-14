鮑爾將續唱鷹調 美元有撐

聯準會（Fed）周三料將升息2碼，將基準利率推至15年新高。儘管近來通膨降溫跡象越來越明顯，但分析師認為，Fed主席鮑爾會後可能還是會續唱堅持戰勝通膨的鷹調，可望為美元帶來支撐。

美國周二剛公布11月消費者物價指數（CPI），結果僅分別月增0.1與年增7.1％，低於市場預期，進一步證實通膨觸頂後開始降溫，也增添投資人升息循環即將結束的預期，摜壓美元重貶，美元指數一度下探103.586，創約六個月最低，周三則回穩報104.02。

荷商安智（ING）貨幣策略師皮索爾（Francesco Pesole）發布研究報告指出，「Fed此次例會料將升2碼，但鮑爾會後會重申抗通膨仍未成功的鷹派基調，美元可望收復部份失土。」

Fed若升2碼，基準利率將來到4.25％至4.5％的區間，創15年最高。

不僅CPI相關數據紛紛下滑，Fed更關注的通膨指標─核心CPI最近3個月的年化年增率更是降到4.3％，創逾一年新低，此一發展將讓決策官員在會議上討論下個月底再將升息幅度縮至1碼的可能性。

根據利率期貨盤報價顯示，市場對於明年第一個例會僅升1碼的預期確實已躍升為主流，預估升1碼的機率從周一的約3成5，急升至周二的5成6。

不過，Fed內部官員對升息動向分為鷹鴿兩派，以鮑爾為首的鷹派可能還是會主張，通膨未降至目標區間，仍有緊縮貨幣政策的必要。

傑富瑞首席經濟學家馬寇斯卡（Aneta Markowska）表示，「最新的CPI數據出爐後，我可以預見Fed鴿派會極力主張要盡快放緩升息步調至1碼。」馬寇斯卡預期本次與下次例會，Fed都將升2碼。

德意志銀行首席美國經濟學家拉茲帝（Matthew Luzzetti）認為，「CPI報告只是讓鮑爾與其決策同僚增加通膨確實在降溫的信心，但要就此宣布抗通膨已成功顯然還言之過早。」

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