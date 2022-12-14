路透：FTX秘密改寫程式 搬空顧客資金

FTX的創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）12日在巴哈馬住處遭逮捕，但自今年11月FTX宣告破產後，班克曼弗瑞德曾數次宣稱他對挪用資金一事毫不知情，這場加密貨幣風暴究竟怎麼發生？

根據路透13日報導指出，FTX首席工程師辛格（Nishad Singh）在2020年中時，偷偷對自家貨幣交易軟體做了更動。

原本FTX創辦人班克曼弗瑞德持有的避險基金阿拉美達研究（Alameda Research），在借的錢虧損太多時，程式會自動出售其資產，但辛格改寫程式後，讓阿拉美達研究避開這個機制，能持續從FTX借錢出來。

辛格在程式評論欄註記：「必須小心不能清倉。」強調FTX絕對不能賣掉阿拉美達研究的資產。

這項程式變更，讓美國證券交易委員會（SEC）於13日指控班克曼弗瑞德詐欺，並稱阿拉美達研究能不斷從FTX借錢，且無須在意抵押品的價值，等於擁有了「無上限的信貸額度」（virtually unlimited line of credit）。

除此之外，美國證交會更指出，FTX在未來兩年借給阿拉美達研究的數十億美元，也並非自己的儲備金，而是其他FTX客戶的存款。

美國證交會與班克曼弗瑞德皆拒絕評論此消息，辛格亦未回覆。

路透報導指出，監關機構認為班克曼弗瑞德的交易行為如同「紙牌屋」，挪用FTX顧客的資金進行創投、購買豪華房地產或作為政治獻金。美國檢察官和商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）也分別提出單獨的刑事和民事訴訟。

美國證交會表示，班克曼弗瑞德使用兩種方式轉移顧客的資金，其一為秘密改寫FTX程式，使阿拉美達研究有無上限的信貸額度；其二是將FTX用戶的80多億美元，存進阿拉美達研究可秘密控制的帳戶，這些存款反映在FTX的內部帳戶，並隱藏阿拉美達研究的債務責任。

美國證交會稱，班克曼弗瑞德的紙牌屋在2022年5月開始崩塌，阿拉美達研究當時已無力償還放貸者的資金，最後在11月發生擠兌、FTX宣布破產後，許多投資人才發現他們的資金早就不見了。

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