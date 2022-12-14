FTX危機再臨？幣安單日遭提款19億美元

區塊鏈數據公司Nansen於13日表示，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）出現大規模提款潮，在過去24小時內已湧現19億美元的提款紀錄。

自FTX爆發破產危機後，加密貨幣圈始終深陷低氣壓，幣安雖於早前公布其儲備報告，但Nansen的發言人指出，市場對於幣安的儲備金仍抱有不確定性，導致提款量大幅攀升。根據Nansen的數據，在截至美東時間周二下午1時55分的24小時內，幣安的淨流出額達到19億美元，也使幣安一度暫停穩定幣USDC的提領，不過目前已經恢復相關交易。Nansen執行長斯瓦尼維克（Alex Svanevik）則表示，考慮到幣安的準備金規模，這些流出的金額其實仍相對較小。

幣安創始人趙長鵬（CZ）周二於推特發文指出，幣安遭提款約11.4億美元，他強調幣安過去也見過此等情況，對於他們而言一切照舊，趙長鵬更表示，他認為以提款潮作為壓力測試是個好主意。幣安發言人也於稍早重申，幣安備有足夠的資金，能滿足投資人的提款需求。

在幣安遭大提款的前一日，路透社報導指出，美國司法單位多年來持續針對幣安及趙長鵬進行調查，檢視其是否有違反美國反洗錢法，以及是否有履行美國祭出的國際制裁措施，司法部門目前正在考慮是否起訴幣安，且可能對趙長鵬在內的高管提起刑事指控。

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