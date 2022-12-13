能源史新頁 美核融合大突破 邁向無限能源

美國能源部13日公布其正在研究能提供無限潔淨能源的核融合技術，在解決商業化障礙上取得重大突破。

負責研究的勞倫斯利佛摩國家實驗室（LLNL）的國家點火設施（NIF）使用近200部雷射機給氫原子加熱至逾華氏1.8億度，並施加逾1,000億倍地球大氣壓力。

這些極端情況產生出被稱為電漿的物質狀態，氫原子在這狀態下熔化，然後釋出巨量能源。這跟太陽和其他恆星釋放能源的過程一樣。

投資人對核融合有極大興趣，因為它產生能源的方式，比化石燃料或核分裂等更具環境永續性。微軟創辦人比爾蓋茲的突破能源創投（BEV）合夥人拉羅謝爾（Phil Larochelle）認為核融合基本上就是能源投資上的最大獎。

目前要讓核融合技術商業化的最大障礙，是如何達到「淨能量增益」（Net energy gain），即核融合反應產生的能量，多於在反應過程中所消耗的能量。LLNL重大突破就是在實驗中達到淨能量增益。

據核融合產業協會（FIA）資料，近幾年研發核融合的多家民營企業已投資逾50億美元。包括比爾蓋茲和貝佐斯等富豪投資人，乃至像馬來西亞與新加坡等主權財富基金都爭相投資來讓其商業化。

各家公司在研發核融合反應爐上有不同設計，但大部份都是由強力磁鐵包覆著以核融合產生的電漿。這些公司為尋求以雷射誘發升溫的慣性局限融合方法而籌資合計約1.8億美元。

化石燃料會產生廢氣排放，被視為導致氣候異常主因，因此減碳已成世界趨勢。核電透過核分裂產生能源，占全球電力來源約10％，但幅射廢料的輻射污染問題讓全球反核聲浪高漲。

核融合沒有輻射和廢氣等問題，而且使用包括氫等普通元素透原子熔化產生能源，被視為能提供近乎無限能源。

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