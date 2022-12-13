Fed升息內部交鋒 鮑爾面臨兩大難題

美國聯準會（Fed）周二召開為期兩天的例會，台北時間15日凌晨公布今年最後一次利率決策，預料升息幅度縮為2碼。而素有「華爾街傳聲筒」封號的《華爾街日報》記者提米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，Fed內部對接下來的利率走向出現鷹鴿分歧，主席鮑爾決策面臨難題。

Fed過去九個月已升息15碼，包括連續四度升3碼，是自1980年代以來最激進升幅。但Fed官員原本一致認同鷹式升息、打壓觸及40年高點通膨的立場，開始分裂成鷹鴿兩派。

鴿派認為2023年通膨率可望持續降溫，希望盡快停下升息腳步。鷹派卻擔心明年通膨降幅不夠，呼籲繼續升息或延長利率在高檔的時間，但這恐升高經濟急劇衰退的機率。

Fed將從第一階段強勢升息抗通膨，進入放緩升幅的第二階段。Fed早就放風聲，12月例會升息幅度縮為2碼，基準利率將攀抵介於4.25％和4.5％之間的15年高點。

然Fed內部出現鷹鴿交鋒情況，讓鮑爾在擘劃下一階段利率政策面臨兩大難題：一是基準利率還要升多高，二是高檔利率要維持多久？

鮑爾一再提到，比起升息過頭，他更憂心打壓通膨不夠力帶來的風險。但他也不忘強調，Fed會試著找尋平衡點，避免經濟受到無謂的傷害。

鴿派認為，通膨是疫情、俄烏戰爭等意外騷亂所引起，當衝擊減退，Fed急速升息會大幅削弱經濟需求，迫使企業靠降價來爭取營收。鴿派呼籲Fed要保持耐心，以免過度升息導致經濟墜入衰退深淵。

鷹派則主張，如果就業市場依舊緊俏，加薪未見放緩，物價壓力仍高，通膨率頂多降至3％和4％之間，仍未回到2％目標。

鷹派還擔心，實施緊縮不夠果決，恐重演1970年代的噩夢。時任Fed主席的伯恩斯（Arthur Burns）對升息遲疑的錯誤決策，致使通膨居高不下。

直到1980年代初期，繼任主席的伏爾克（Paul Volcker）大膽升息才解決，但代價是美國失業率1982年衝高到10.8％，創經濟大蕭條以來新高。

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