CPI降溫 美股衝高回落 道瓊漲逾100點

美國通膨出現放緩跡象，市場預估聯準會將放緩升息步伐，帶動美債殖利率下降，美國股市13日開高，道瓊工業指數早盤一度飆漲逾700點，標普500指數盤中也一度大漲2.77%，惟午盤後買盤力道減弱，終場漲幅縮窄。

道瓊工業指數揚升103.6點，漲幅0.3%，收在34,108.64點；標普500指數上漲29.09點，或0.73%，收4,019.65點；那斯達克指數上漲113.08點，漲幅1.01%，收11,256.81點；費城半導體指數攀升42.3點，或1.52%，以2,821.5點作收。

美國勞工部13日公布數據顯示，11月消費者物價指數（CPI）年增率為7.1%，低於10月的7.7%以及市場預期的7.3%，不僅是連續第五個月下跌，且創下去年12月以來的最新；剔除能源與食品項目後，美國11月核心CPI年增6%，低於10月的6.3%，也低於市場預期的6.1%。

本周為今年最後一個「超級央行週」，其中，聯邦公開市場委員會（FOMC）於13日展開為期兩天的利率決策委員會，市場普遍預期FOMC將縮減升息力道，將聯邦基金利率調升2碼。

摩根士丹利首席美國經濟學家桑特納（Ellen Zentner）認為，聯準會明年將明顯地放緩升息步調，屆時將在2月的會議上升息1碼，三月便會停止升息，終點利率預估會落在4.625%。

個股方面，由於美國通膨放緩，市場期待原油需求攀升，使國際油價應聲大漲，帶動能源股勁揚，埃克森美孚上漲1.16美元，漲幅1.09%，收報107.25美元；雪弗龍揚升3.78美元，或2.23%，以173.53美元作收。

隨著美債殖利率下滑，主要科技股13日全面收紅，Meta猛升5.44美元，漲幅4.74%，收在120.15美元；Google勁揚2.29美元，漲幅2.45%，收報95.8美元；亞馬遜上漲1.94美元，或2.14%，以92.49美元作收；微軟上漲4.41美元，或1.75%，收256.92美元；蘋果揚升0.98美元，或0.68%，以145.47美元作收。

台股ADR則是漲跌互見，台積電ADR上漲0.08美元，漲幅0.09%，收報80.50美元；聯電ADR揚升0.08美元，或1.11%，收7.29美元；日月光ADR則下滑0.14美元，跌幅2.07%，以6.62美元作收。

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