俄爆耗盡彈藥用40年前貨 美官員酸:祈禱能發射

俄羅斯入侵烏克蘭將近10個月，匿名美國高階軍官昨（12）日稱，俄羅斯軍隊已經耗盡彈藥，現在只能使用40年前生產的老舊彈藥。這名官員譏諷：「只能祈禱能發射或會爆炸。」

綜合路透社、歐洲新聞網（Euronews）報導，匿名高階美國官員說，「他們從老舊彈藥庫中提取彈藥，顯示他們願意使用老舊彈藥，有些是40年前生產的。」

官員接著說使用老舊彈藥會附帶風險：「換句話說，你裝填彈藥，然後交叉手指（祈求好運）希望能發射，或落地時會爆炸。」

這名軍官評估，如果不求助外國供應或老舊彈藥庫存，俄羅斯軍隊將在2023年初耗盡所有可使用的彈藥庫存。

美國近期指控俄羅斯在耗盡常規彈藥供應後，轉向伊朗及北韓尋求更多火力。

伊朗提供俄羅斯的軍用無人機已經造成烏克蘭嚴重傷亡，並且導致電力供應長期中斷，俄羅斯空襲後，烏克蘭黑海港市敖德薩（Odesa）10日有超過150萬戶家庭沒電可用。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）9日表示，莫斯科試圖向伊朗提供前所未見的軍事、技術支持，以換取德黑蘭提供數百枚彈道飛彈。

文章來源：Burning through ammo, Russia using 40-year-old rounds, U.S. official says

文章來源：Russia using 40-year-old rounds, claims US official

（ 中時新聞網 吳映璠）

延伸閱讀

普丁取消年終記者招待會 十年來首次

核戰威脅升高？美防長：俄正擴充核武庫

普丁：核武威脅升高 但俄不會率先動手