FTX創辦人遭逮捕 可能引渡回美受審

根據外媒CNBC於12日報導，加密貨幣交易所FTX創辦人暨前執行長班克曼佛里特（Sam Bankman-Fried），12日在巴拿馬遭逮捕，這位一夕掉下神壇的幣圈「天才少年」，未來可能將被引渡回美國受審。

CNBC指出，班克曼佛里特原訂在周二（13日）出席眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）的聽證會，12日的逮捕行動代表自FTX上個月破產迄今，首位遭主管機關追究責任的個人。

巴哈馬總理戴維斯（Philip Davis）在聲明中稱：「巴哈馬和美國，將針對涉及背叛公眾信任和違反法律的FTX相關人員究責，雖然美國已經起訴班克曼佛里特，但巴哈馬將持續對FTX破產事件進行刑事和監管調查，並與美國等地執法機關及監管夥伴合作。」

FTX曾為全球第二大虛擬貨幣交易所，今年11月初無預警宣布破產，引發加密貨幣市場動盪，美國財長葉倫（Janet Yellen）更表示，這場危機是加密貨幣行業的「雷曼時刻（Lehman moment）」。

FTX破產的影響正向全球蔓延，除了已知FTX存在的80億美元（約台幣2,512億元）資金缺口，受波及的還有與FTX和Alameda相關聯的100多家企業，FTX此前重金布局的廣告贊助等合作也紛紛暫停，多位知名代言人也將負起連帶賠償責任。

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