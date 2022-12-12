美晶片出口管制太傷！中國狀告WTO

美國於今年10月針對中國祭出一系列晶片出口管制措施，引發中方不滿，路透社12日報導指出，中國已就此事向世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱WTO）提出貿易爭端。

美國為了圍堵中國發展晶片產業的野心，於今年10月祭出了一系列晶片管制措施，要求美國企業在未獲得政府許可的前提下，不得出口先進晶片和相關製造設備至中國。

根據中國商務部駐日內瓦世貿組織代表團最新發布的聲明，美國的限制措施不僅違法全球貿易原則，更會威脅到全球供應鏈的穩定，中國因此在WTO框架內採取法律行動，並將此視為是維護其合法利益的必要之舉。

由於中國半導體產業發展快速，中美雙方在此領域上屢屢交鋒，中國駐美大使秦剛近日在美中貿委會年度晚宴上表示，美方推出的半導體限制措施，恐會使全球半導體產業在未來三年內損失近100億美元，中長期負面影響更是不可忽視。

WTO為了解決成員之間的經濟糾紛設置了爭端解決機制，正式法律程序包括雙邊諮商（Request for Consultations）、爭端解決小組（Panel）、以及上訴機構（Appellate Body）等。中國提告後將進入爭端解決機制的第一階段，美國有 60 天的時間與中國進行磋商，若雙方無法解決爭端，中國可要求成立 WTO 專家小組。

若專家小組作出裁決報告後，當事成員不滿意結果，便可以向上訴機構提起上訴，該機構由七名常設法官所組成，可針對貿易紛爭做出最終判決。然而美國因擔心上訴機構的裁決違反其利益，因此從歐巴馬（Barack Obama）執政時期便屢屢阻撓WTO任命新的上訴法官，使上訴機構陷入停擺狀態。

在中國就美國的晶片限制提告前， WTO的爭端解決小組甫於9日裁定，美國前總統川普（Donald Trump）執政時以保護國安為由，對進口鋼鋁加徵關稅，此舉違反了全球自由貿易的規範，建議美國對此進行調整，不過美國貿易代表署（USTR）對此裁決表示「強烈」反對，並拒絕取消課徵關稅。

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