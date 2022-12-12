全球股市明年迎反彈 漲幅顯現時間曝光

根據最新調查，全球重量級投資機構普遍預料明年股市將反彈，平均預估漲幅可能達1成。不過股市反彈過程將起起伏伏，而非直線走揚，預料漲勢可能在下半年顯現。

外媒向134名基金經理人進行的調查顯示，71％受訪者看好全球股市2023年上揚，反映市場對於通膨登頂以及聯準會（Fed）即將調整政策的樂觀預期。另約有19％的受訪者預料明年股市下跌。

該調查於11月29日到12月7日進行，受訪對象包括貝萊德（BlackRock）、高盛、鋒裕匯理（Amundi）等大型投資機構。根據去年的調查，當時基金經理人認為全球央行激進的貨幣緊縮政策是2022年股市最大威脅。

今年調查結果顯示，看漲全球股市的基金經理人平均預期明年漲幅達10％，這與MSCI AC世界指數（MSCI All Country World Index）歷年上漲均值一致，不過與前幾次股市從低谷躍升相比，就顯得溫和許多。2009年、2019年股市上演大反彈，全年各飆漲逾30％、20％。

投資人對於明年初的股市表現仍然謹慎，預測下半年才開始展現漲勢。

當被問及選擇產業時，受訪者普遍喜好在經濟衰退時仍能維持獲利表現的企業，包括派息股以及保險、醫療保健業和低波動類股。

至於明年影響股市反彈的最大威脅，48％的受訪者指稱是居高不下的通膨，45％則認為是經濟嚴重衰退。

美國科技股今年飽受利率上升的打擊而光環失色，但基金經理人預料，該類股明年可能再度受到青睞。逾半的受訪者表示他們會選擇性地買進美科技股，主要挑選對象是已有穩健商業模式以及經濟走下坡時仍展現財務韌性的企業。

逾六成受訪者對陸股抱持樂觀，尤其是在中國鬆綁清零政策之後。今年稍早陸股崩跌，使其本益比低於20年均值，與美歐股市相比更具吸引力，但在選股方面仍須謹慎。