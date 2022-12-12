超級央行周 美歐升息將不同調

超級央行周本周登場，包括美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）與英國央行都將召開決策例會，鑒於通膨走勢不同調，美國與歐洲央行的升息策略也將出現分歧，美國將放緩升息步調，對於美元將是一大利空。

Fed周四召開例會後預料將宣布升息，只不過升息幅度會降為2碼，ECB升息幅度可能是2碼，也不排除維持在3碼，而英國央行料將升2碼。

接下來一年美歐央行升息路徑分歧將更加明顯，據路孚特的商情資訊顯示，市場預期到2023年底時，Fed基準利率總共只會再上調0.6個百分點，ECB會升息1.25個百分點，英國央行則是升1.5個百分點。

歐美主要央行政策不同調將牽動全球金融市場，歐元與英鎊對美元匯價將走升，並拉高歐債殖利率，相較之下美債殖利率則看弱。

造成歐美央行政策不同調的主因為通膨走向，大西洋兩岸的通膨率雖然都已觸頂，但美國下滑速度較為明顯，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率已降至7.7％，較6月的高峰下滑1.5個百分點。

反觀歐元區11月CPI年增率仍達10％，僅略低於10月的歷史高點10.6％。而英國10月CPI較去年同期則是暴增11.1％，創逾40年新高。

儘管有俄烏戰爭的衝擊，歐洲經濟表現比預期抗跌，歐元區10月失業率甚至還下滑至6.5％的歷史新低，由此顯示ECB貨幣政策仍需加大升息力道，才能抑制由需求過熱所推升的通膨。

由於市場預期Fed貨幣政策即將出現轉變，美元短線已大跌一波，對歐元目前已跌到1.05美元，近兩個月總計重貶約0.1美元。

德意志銀行發布研究報告指出，明年當美國經濟放緩，且Fed開始降息，歐元對美元可望上看1.15美元。

德國商業銀行首席經濟學家科拉默也表示，「由於基準利率仍偏低，所以ECB明年降息的籌碼並不大，反觀美國因為利率急升，明年已有一些降息的空間，歐美利率政策走向分歧將摜壓美元進一步走低。」