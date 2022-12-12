11月CPI公布前 道瓊飆528點 特斯拉慘摔

投資人靜待即將公布的11月通膨數據以及聯準會利率決策，激勵美國股市12日開高走高，終場四大指數皆收紅。

道瓊工業指數飆漲528.58點，漲幅1.58%，收報34,005.04點；標普500指數上漲56.18點，或1.43%，收在3,990.56點；那斯達克指數勁揚139.12點，或1.26%，收1,1143.74點；費城半導體指數揚升58.19點，或2.14%，收在2,779.21點。

數據方面，紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）12日公布了最新的消費者預期調查報告，內容顯示，消費者預估未來12個月的通膨率會落在5.2%，較10月的5.9%有明顯下滑，寫下2021年8月以來的新低，展望前景，消費者對於未來3年的通膨預期從3.1%降至3%，對未來5年的預期則從2.4%降至2.3%。

美國將於周二公布11月消費者物價指數（CPI），市場預期11月CPI年增率為7.3%，大幅低於10月的7.7%，而剔除能源與食品的核心CPI年增率則預計會從10月的6.3%放緩至6.1%。

聯準會將於周二開始舉行為期兩天的利率決策會議，市場預期聯準會將放緩升息腳步，預估會升息2碼，將聯邦基金利率拉高至4.25%至4.50%的區間。部分經濟學家認為，聯準會可能會將終點利率提高至5.25%，且2023年料不會降息。

政經方面，外媒12日引述消息人士報導，日本和荷蘭在美國的遊說下，已同意對中國半導體實施出口管制，兩國可能會在未來幾周宣布納用美國一部份的晶片禁令。

個股方面，特斯拉上海廠傳出12月暫時停產消息，導致特斯拉股價12日暴跌11.23美元，跌幅6.27%，收報167.82美元；Meta也下挫1.19美元，或1.03%，收114.71美元；微軟則大漲7.09美元，漲幅2.89%，收252.51美元；亞馬遜上揚1.46美元，漲幅1.64%，以90.55美元作收；蘋果上漲2.33美元，或1.64%，收在144.49美元；Google揚升0.49美元，或0.53%，收在93.56美元。

台股ADR則是漲跌互見，台積電ADR下跌0.26美元，跌幅 0.32%，收報80.43美元；日月光ADR揚升0.11美元，漲幅1.65%，收在6.76美元；聯電ADR上漲0.11美元，漲幅1.55%，以7.21美元作收。

延伸閱讀

陸半導體禁令 美日荷傳聯手合作

美國股跌債漲 隱藏經濟衰退隱憂

超級央行周 美歐升息將不同調

電動車產業反彈 鋰列有毒名單 歐盟延後決議