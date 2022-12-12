超級央行周來了 關鍵24小時定調明年經濟

本周金融市場將迎來「超級央行周」，自亞洲時間周四凌晨起，美國、台彎、歐洲、英國、瑞士和數個拉丁美洲國家央行將陸續發布利率決議，其中以在24小時內密集發布的聯準會、歐洲和英國央行決議最受關注。

●聯準會

聯準會將於美國當地時間13、14日召開貨幣政策會議，並於台北時間15日周四凌晨3點發布利率決議、聯邦公開市場委員會（FOMC）經濟與利率預測，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將在半個小時後召開記者會說明最新決議。

根據路透社上周五發布的最新調查，受訪經濟學家一致認為聯準會將在12月會議縮小升息幅度至50個基點，使其基準利率從年初的近零水準升至介於4.25%～4.50%，創下2007年以來新高。經濟學亦普遍預期美國經濟將在來年陷入短暫而輕微的衰退。

儘管經濟學家普遍預期聯邦基金利率可能在明年初升抵4.75%～5.00%到頂，但仍有三分之一的受訪者預期最終利率會升得更高。

●台灣

台灣央行將於周四下午召開第四季理監事會，由於通膨壓力尚未退去，而國內外經濟又同步放緩，為了避免過去緊縮使經濟受創，市場普遍預期該央行本次將升息小幅半碼（12.5個基點），為連續第4次升息。

●英國央行

英國央行將於台北時間周四晚間8點發布利率決議，儘管經濟可能即將陷入衰退，但由於通膨意外頑固，市場認為該央行本次升息50個基點、將其基準利率升至3.5%的2008年來新高已成定局。

英國國家統計局（ONS）公布，受到食品與能源價格飆漲影響，英國10月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆漲11.1%，創下41年新高。與9月相比，10月CPI上揚2%，遠超出9月的月漲0.5%。當時英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）表示，為了遏阻通膨持續升高，政府將採取增加稅收與削減支出等新措施。

英國央行上個月提出警告，稱該國第三季國內生產毛額（GDP）萎縮0.2%可能是經濟衰退的開始，經濟衰退恐將一直持續到2023年，甚至是2024年。

●歐洲央行（ECB）

歐洲央行（ECB）將接棒在台北時間周四晚間9時15分公布利率決策。市場雖普遍預期該央行本次將升息50基點，但部分分析師認為該央行最終決定升息75個基點也不無可能。

北歐銀行（Nordea Bank）經濟學家Jan Von Gerich表示，歐洲央行本次的決議存在更高的不確定性，此時也有更多問題仍待解決，所以我們認為歐洲央行將出乎意料地連續第三次升息75個基點。」

外匯分析師Gary Howes表示，如果北歐銀行的看法正確，歐洲央行真的升息75個基點，這個「意外鷹派」的結果可能導致歐元區債息升高，並使歐元一路漲到年底。

丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）出具報告指出，如果周二公布的美國11月消費者物價指數（CPI）進一步回落，且聯準會本周決議傾向鴿派，那麼受到歐洲央行維持強硬立場影響，歐元兌美元可能挑戰新高。

●其他央行

瑞士央行將於台北時間周四下午4點半發布利率決議，由於該國面臨的通膨壓力相對較輕，市場普遍預期該央行本次的升息幅度將從9月的75基點縮小至50個基點。

半個小時後，挪威央行估將升息25基點，且12月的升息可能為這一輸升息周期畫下句點。

墨西哥央行料將在台北時間周五凌晨3點宣布升息50個基點，為該行連續第13次升息，使基準利率升至10.5%。

哥倫比亞央行將於台北時間周六凌晨2點發布利率決議，市場普遍預期該央行將連續第三次升息100基點，使基準利率升至12%。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

超級央行周各國會議、決議發布時間一覽

內容 時間 市場預期 聯準會 ‧貨幣政策會議

‧利率決議

‧主席鮑爾發布會 ‧12/13～14

‧12/15 凌晨 3：00

‧12/15 凌晨3：30 估升2碼 台灣央行 ‧理監事會 ‧12/15 下午4：00後 估升半碼 英國央行 ‧利率決議 ‧12/15 晚上8：00 估升2碼 歐洲央行 ‧利率決議 ‧12/15 晚上9：15 估升2～3碼 瑞士央行 ‧利率決議 ‧12/15 下午16：30 估升2碼 挪威央行 ‧利率決議 ‧12/15 下午05：00 估升1碼 墨西哥央行 ‧利率決議 ‧12/16 凌晨3：00 估升2碼 哥倫比亞央行 ‧利率決議 ‧12/17 凌晨2：00 估升4碼

（工商時報數位編輯整理、註：以上為時間均為台灣時間，升息幅度為統整市場預期資訊，僅提供參考，不做投資指引 ）

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