印航傳大振興 史詩級大單下訂空巴波音

路透報導，消息人士透露塔塔集團（Tata Group）旗下印度航空（Air India）準備展開深具雄心的振興計畫，即將與歐洲空中巴士（Airbus）和美國波音公司敲定里程碑式的超級大單，預計將採購多達500架噴射式客機，訂單價值可能達到數百億美元。

消息人士表示，這些訂單包括多達400架的窄體噴射客機和100架或更多的廣體噴射客機，其中涵蓋數十架空巴A350和波音787及777。以目錄價格估算，包括所有採購方的選擇權在內，這筆交易的金額可能超過1000億美元，將成為單一航空公司規模最大的訂單之一，超過美國航空10多年前總計訂購的460架空巴和波音噴射客機的訂單。即使在經過預料之中的大打折之後，這筆交易的金額仍將達到數百億美元。

這筆空前大單將為空巴和波音這兩大飛機製造業巨頭充滿動盪的一年畫下句點。雖然在後疫情時代噴射式客機的需求回暖，但來自產業和環境的壓力卻越來越大。

這張大單也將為空巴一些A350產線找到安身之處，這些A350生產原先是為俄羅斯航空（Aeroflot）安排的，但受到國際對俄羅斯入侵烏克蘭祭出的制裁影響，現在已經空了出來。

空巴和波音拒絕對此消息發表評論。印度航空尚未回應媒體置評請求。

中國上周交付首架C919噴射客機，但專家表示，中國至少還需要十年才可能加入此等規模的賽局。

日前塔塔集團宣布印度航空和該公司與同業新加坡航空共同設立的合資企業Vistara合併。合併後，印度航空將擁有一支由218架飛機組成的機隊，將進一步強化在國內與國際航空領域的地位。

印度航空於1932年由塔塔集團董事長JRD Tata所創立，但於1953 年收歸國有。塔塔在今年1月重新入主印航後，便一直致力於重振該公司作為世界級航空公司的榮光。

這500架噴氣客機將在未來10年交付。惟專家警告，印航想重振全球領先地位的雄心仍將面臨許多障礙，包括該國脆弱的基礎設施、飛行員短缺，以及將面臨來自巴林海灣航空（Gulf Air）等其他航空公司的激烈競爭。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）